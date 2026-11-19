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Tras la reciente paralización de los vuelos en tierra a nivel nacional, los viajeros aéreos están a punto de enfrentarse a la época de mayor afluencia del año.

Según AAA Texas, se espera que 320,000 texanos tomen vuelos nacionales, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado. En el Aeropuerto Internacional de San Antonio, las autoridades recomiendan a los viajeros planificar con anticipación sus traslados este año.

Aproximadamente 18,000 viajeros pasarán por el Aeropuerto Internacional de San Antonio en la fecha de mayor afluencia, que es el miércoles previo al Día de Acción de Gracias.

Tonya Hope es la gerente de relaciones públicas del Aeropuerto Internacional de San Antonio. Recomienda a los viajeros llegar temprano al aeropuerto.

"Deben llegar al aeropuerto al menos dos horas antes de su vuelo nacional y unas tres horas antes de su vuelo internacional. Es importante tener tiempo para orientarse en el aeropuerto, incluyendo el estacionamiento. Y conviene estar preparado para las diferentes opciones de estacionamiento", declaró Hope a TPR.

Los precios de los boletos de avión son considerablemente más altos en este 2026 que en el año pasado. Según la AAA, los vuelos nacionales de ida y vuelta promedian los 800 dólares, 17% más que en el Día de Acción de Gracias del año pasado. Se prevé que el martes y el miércoles antes al Día de Acción de Gracias sean los días de mayor afluencia para recoger autos de alquiler, según Hertz.

Dallas-Fort Worth figura entre los 10 principales destinos vacacionales a nivel nacional de la AAA, en parte debido al partido de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys.

Tim McKee, residente de San Antonio, se describe a sí mismo como un viajero experimentado. Tiene previsto partir de San Antonio el 24 de noviembre hacia Boston para pasar una semana con su hija.

"Calculo que estaré en el aeropuerto al menos dos horas antes. Probablemente me sentaré en una silla a tomar café, pero bueno, al menos estaré allí y habré documentado mi vuelo", dijo.

McKee agregó que no está demasiado estresado por sus viajes de vacaciones este año.

"En lo que respecta a este viaje, no, me siento bastante tranquilo al respecto".

Hope afirma que las operaciones del aeropuerto han vuelto a la normalidad tras la paralización de la semana pasada que afectó a miles de vuelos. Añadió que SAT está preparado para la afluencia de pasajeros durante las fiestas de este año.

"Hubo algunos retrasos por mal tiempo, pero eso es incontrolable. Creo que, en general, las operaciones han vuelto a la normalidad y, por lo tanto, hemos retomado nuestro horario habitual", señaló Hope.

Hope también señaló que los viajeros que pasen por el Aeropuerto Internacional de San Antonio recibirán un obsequio navideño.

"Si estás en el aeropuerto durante estas fiestas de Acción de Gracias, verás que estamos colocando muchas de nuestras decoraciones navideñas, y para la semana que viene, verás la magnitud total de lo que estamos haciendo esta temporada", adelantó.

"Y les daré una pequeña pista. Tiene algo que ver con el cascanueces", añadió Hope.

Se espera que 81.5 millones de estadounidenses viajen este año a nivel nacional, lo que supone un descenso de aproximadamente 121,000 personas comparado con 2025.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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