Una nueva herramienta de búsqueda tiene como objetivo aumentar el acceso al cuidado infantil conectando a proveedores y familias.

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A la hora de elegir dónde inscribir a sus hijos para que reciban educación infantil, las familias sopesan muchos factores, entre ellos la ubicación, la asequibilidad, la programación y la disponibilidad.

Pero a menudo, para las familias del área de San Antonio que buscan proveedores de cuidado temprana, encontrar un centro que satisfaga mejor sus necesidades puede parecer tan complicado como encontrar un tesoro.

En un esfuerzo por cerrar esta brecha, Pre-K 4 SA y Early Matters San Antonio, iniciativas dedicadas a mejorar el panorama de la educación infantil temprana, han lanzado oficialmente una herramienta de búsqueda llamada EarlyConnectSA.

La nueva herramienta de búsqueda, que abarca los condados de Bexar, Comal y Guadalupe, recaba información sobre mediciones de calidad, programas, disponibilidad y asistencia financiera. Además, ofrece resultados de búsqueda basados en la ubicación para conectar a las familias con un proveedor de cuidado infantil de calidad que brinde el mejor servicio a sus hijos.

Los líderes de Pre-K 4 SA y Early Matters San Antonio se reunieron el martes en el Centro Educativo Pre-K 4 SA South para celebrar el lanzamiento de las herramientas y compartir el impacto positivo que pueden tener tanto para las familias como para los proveedores de cuidado infantil.

Sarah Baray, directora ejecutiva de Pre-K 4 SA, afirmó que su labor parte de la convicción de que los niños pueden lograr grandes cosas y de la responsabilidad de facilitar el acceso de las familias a esas posibilidades.

Esta herramienta conectará a las familias con la solución más adecuada en la comunidad.

"Nuestro objetivo no es simplemente hacer que esto sea más fácil", dijo Baray. "Es ayudar a más niños a alcanzar el tipo de aprendizaje temprano de alta calidad que merecen", puntualizó. "Cuando conectamos a las familias con el aprendizaje temprano más pronto, obtenemos más oportunidades para que la curiosidad, la confianza y la preparación escolar se arraiguen en toda nuestra comunidad".

Hace alrededor de cinco años, Baray comentó que ella y el director ejecutivo de Early Matters San Antonio, Mark Larson, comenzaron a hablar sobre la necesidad de una herramienta de búsqueda de cuidado infantil.

"Durante mucho tiempo, e incluso hasta esta mañana, bastaba con buscar 'guardería' en Google y empezar a llamar por teléfono, lo cual consumía muchísimo tiempo", explicó Larson. "Era agotador y frustrante, y, por otro lado, con mucha frecuencia nuestros proveedores no tenían forma de reconocer su buen trabajo ni de celebrar los servicios que ofrecen a las familias. Consideramos que EarlyConnectSA forma parte de la solución para que todo esto sea posible".

Larson afirmó que las organizaciones estiman que entre miles y decenas de miles de padres visitarán el sitio web en los próximos meses, a medida que las familias busquen soluciones.

Invertir en el ámbito de la educación infantil temprana también tiene un impacto directo en la fuerza laboral de las ciudades.

"Al crear esta herramienta, estamos apoyando a dos generaciones a la vez: a los niños que están construyendo nuestro futuro y a los padres que trabajan para lograr mayores oportunidades y estabilidad hoy", señaló Baray.

Shari Albright, miembro de la junta directiva de Pre-K 4 SA y del consejo asesor de Early Matters, destacó que la herramienta ayuda a los proveedores a contar sus historias y facilita que las familias los encuentren. Los proveedores pueden compartir su plan de estudios, publicar sus horarios, destacar las plazas disponibles y responder a las consultas.

"Para una familia, esto significa tener acceso a mucha más información útil al inicio de su búsqueda", explicó Albright. "Para un proveedor, significa otra forma de conectar una plaza disponible con una familia que está buscando atención médica. Esto es algo que no teníamos en esta comunidad, y cuando estas conexiones dan como resultado una inscripción escolar, pueden ayudar a los proveedores a fortalecer su negocio y, al mismo tiempo, ayudar a las familias a encontrar la atención que necesitan desde el principio de su búsqueda".

Barbara Bibb, directora del Centro de Desarrollo Infantil Blessed Sacrament, habló sobre el impacto que cree que esta herramienta tendrá para las familias del área de San Antonio.

"Creo que es maravilloso y me siento muy afortunada de que (Pre-K 4 SA y Early Matters San Antonio) estén haciendo esto porque creo que conectará al gobierno local con las familias", expresó Bibb. "Creo que las familias sienten que es un lugar enorme para buscar escuelas, y pueden simplemente ir (a la herramienta) y buscar donde necesiten buscar y ver lo que les interesa y ver qué se ajusta a sus necesidades, y esto lo hace posible de manera muy sencilla".

Con el lanzamiento de esta herramienta, las familias ahora pueden encontrar opciones viables de cuidado infantil para sus hijos sólo al hacer clic en un enlace. Encuentre la herramienta de búsqueda EarlyConnectSA en earlyconnectsa.com .

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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