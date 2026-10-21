Tres escuelas del distrito North East ISD están en la lista de posibles cierres para 2027.

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Los padres del distrito escolar independiente del noreste, preocupados por la posibilidad de que el distrito cierre los colegios de sus hijos, asistieron a la reunión de la junta directiva la noche del lunes para exponer sus inquietudes.

Jacob Villarreal tiene una hija en kínder en Dellview Elementary y él mismo asistió a esa primaria cuando era niño. Le dijo a la junta que Dellview le brindó un ambiente de apoyo tras el fallecimiento de su madre.

"Quiero que todos se tomen un momento y, aunque sea por una vez, no piensen en estos niños sólo como estadísticas y números en una hoja de cálculo, sino como los futuros líderes que nuestro planeta necesita, y en lo mucho que Dellview significa para ellos. Para todos nosotros", expuso Villarreal.

Katie, una madre que dio su nombre de pila, considera que Montgomery Elementary ha sido el corazón de su vecindario.

"Tengo el privilegio de llevar a mis hijos caminando a la escuela todos los días, si el tiempo lo permite. Fue allí donde mi hija salió en las noticias locales con nuestra carroza de la Fiesta en el 50 aniversario de Montgomery hace dos años. Es nuestro centro de votación local", expresó Katie.

Los funcionarios del distrito aún no han hecho una recomendación oficial sobre qué escuelas cerrarán, pero actualmente se están considerando tres primarias: Dellview, Oakgrove y Montgomery.

Oakgrove se integraría a la escuela Regency Place, Montgomery a la primaria Windcrest y Dellview a Colonial Hills.

Durante la reunión de la junta directiva del lunes, el superintendente del NEISD, Anthony Jarrett, planteó que la desafortunada realidad es que el distrito no puede seguir perdiendo estudiantes sin cerrar más escuelas.

"Nuestra realidad es que no podemos mantener esta situación y sobrevivir. Y si seguimos acumulando deuda, nos encontraremos en una situación en la que el estado dirá que no sabemos administrar nuestro presupuesto, así que hacemos esto por nosotros", indicó Jarrett. "Por lo tanto, nos enfrentaremos a nuestra nueva realidad, y vamos a intentar hacerlo de la manera más respetuosa y responsable posible".

Los funcionarios del distrito escolar NEISD estiman que el cierre de tres primarias le ahorrará al distrito aproximadamente 4 millones de dólares al año. El ahorro proyectado proviene de una reducción en los gastos generales de servicios públicos y personal. Sin embargo, el distrito espera lograr una reducción de personal sin despidos.

A los profesores, directores y demás empleados que no se trasladen a las escuelas consolidadas se les ofrecerán puestos en otros planteles del NEISD que hayan quedado vacantes debido a la renuncia o jubilación del personal.

Los líderes del distrito están organizando reuniones comunitarias en cada una de las tres escuelas que podrían cerrar esta semana, comenzando el martes 20 de octubre en Oakgrove Elementary, seguida de Montgomery el miércoles y Dellview el jueves. Las tres reuniones comenzarán a las 6 p.m.

Los dirigentes del distrito podrían presentar a la junta una recomendación oficial sobre el cierre de escuelas para su votación en noviembre.

En septiembre, funcionarios del NEISD identificaron 16 escuelas que cumplían con sus criterios para un posible cierre, pero rápidamente aclaró que solo cinco de las 16 están en revisión.

Tres de las cinco escuelas que estaban siendo evaluadas ya han sido identificadas para un posible cierre. Las otras dos escuelas que figuraban en la lista de evaluación —Regency Place y Colonial Hills— han sido consideradas como candidatas para recibir a los estudiantes de las escuelas que cerrarán.

La junta directiva de NEISD anteriormente votó a favor de cerrar tres escuelas en 2025: Driscoll High School, Clear Spring Elementary y Wilshire Elementary. Estas escuelas se fusionaron con otras antes del ciclo educativo 2025-2026.

"Para poner las cosas en perspectiva, hemos perdido 17,000 alumnos desde nuestro punto más álgido", declaró el lunes Susie Lackorn, directora financiera del distrito escolar NEISD. "Las tres escuelas que fusionamos la última vez representaban aproximadamente 1,000 alumnos".

El distrito escolar North East es el segundo más grande de San Antonio. Actualmente, hay alrededor de 51,000 estudiantes inscritos en las escuelas del NEISD.

Los funcionarios del distrito escolar NEISD planean revisar la matrícula en septiembre de 2027 y analizar de nuevo la necesidad de cerrar más planteles.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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