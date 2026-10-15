Una o dos estampillas: El timbre necesario para las boletas de voto por correo.

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Con unas importantes elecciones en Texas a la vuelta de la esquina este noviembre, un oyente de TPR tenía una pregunta sobre el voto por correo: ¿Cuántas estampillas se necesitan para devolver esa boleta tan voluminosa en el condado de Bexar?

Nos pusimos en contacto con Michele Carew, administradora de elecciones del condado de Bexar, quien nos dijo que el costo de los timbres postales para una boleta de voto por correo es de $1.11 debido al tamaño y peso del sobre.

Pero Carew afirma que las boletas enviadas por correo con una sola estampilla de primera clase seguirán siendo entregadas.

"Si le ponen un timbre de primera clase y nos la envían por correo, nos llegará igualmente", dijo. El servicio postal no puede devolver una boleta de voto por correo al remitente.

El Servicio Postal de Estados Unidos confirma que entregará las boletas de voto por correo completadas, incluso si no tienen los timbres suficientes. Pero los votantes no deberían correr ese riesgo.

Carew anima a los votantes a utilizar las estampillas correctas y a devolver sus boletas con antelación.

El departamento electoral indica que las boletas de voto por correo deben recibirse antes de las 7 de la tarde el día de las elecciones, el 3 de noviembre, o antes de las 5 de la tarde del 4 de noviembre si tienen el matasellos con la fecha límite del día de las elecciones.

También es recomendable que los votantes lean atentamente las instrucciones y se aseguren de haber completado los pasos necesarios para que su voto sea procesado.

Para obtener más información sobre cómo asegurarse de que una boleta de voto por correo esté completa, los votantes pueden visitar la página Vote by Mail de los distritos electorales.

Los votantes también pueden rastrear sus boletas visitando el sitio web del Departamento de Elecciones del Condado de Bexar .

La votación anticipada presencial comenzará el lunes.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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