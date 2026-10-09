PEN America reporta cifra récord de prohibiciones de libros escolares, Texas registró más de 8,000 títulos.

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Según PEN America, Texas registró más de 8,100 casos de prohibición de libros escolares durante el ciclo 2025-26, lo que representa la mayor parte de un total récord a nivel nacional.

El informe anual de PEN America titulado "Prohibidos en EE.UU.: Hallazgos nacionales para el año escolar 2025-2026 muestran un ataque continuo contra los libros en las escuelas públicas" documentó 11,982 casos de prohibición de libros en escuelas públicas de todo el país, es la cifra más alta en un solo año escolar desde que la organización comenzó a registrar las prohibiciones en 2021.

PEN America se basa en datos del "Índice anual de prohibiciones de libros escolares" y documentó 11,982 casos de prohibiciones de títulos en escuelas públicas de todo el país durante el año escolar 2025-26, lo que es la cifra más alta desde que la organización comenzó a registrar las prohibiciones en 2021. Florida ocupó el segundo lugar, detrás de Texas, con más de 3,200 prohibiciones.

Las prohibiciones afectaron a 7,370 títulos únicos y a las obras de más de 4,000 autores, ilustradores y traductores. Se añadieron más de 4,500 títulos nuevos al índice, y 114 distritos escolares prohibieron publicaciones durante el curso escolar, las cuales son cifras récord en ambos casos, según el informe.

PEN America, una organización sin fines de lucro que defiende la libertad de expresión, describe los hallazgos como evidencia de una creciente crisis de censura de libros. La ficción representó más del 80% de todas las prohibiciones. Entre los títulos para jóvenes adultos, más del 90% eran de ficción.

Influencia política

Según PEN America, Florida lideró el país en cuando a la prohibición de libros de texto escolares durante tres años consecutivos antes de que Texas tomara la delantera en 2025-26.

La organización atribuye gran parte del aumento a leyes estatales, presión política y campañas de grupos de interés que buscan restringir o retirar libros que consideran inapropiados para los estudiantes de Texas.

PEN America señala la presión ejercida por los líderes gubernamentales, que, según afirma, ha limitado el acceso de los estudiantes a la literatura. La organización describe algunos de estos esfuerzos como “campañas de intimidación” que podrían derivar en nuevas leyes, como la Iniciativa 13 del Senado de Texas.

Si bien Texas y Florida registraron el mayor número de prohibiciones y proporcionaron datos más completos, PEN America advierte que su análisis probablemente subestima las restricciones a nivel nacional.

La organización cita varias razones para las deficiencias en los datos, entre ellas la falta de transparencia por parte de los distritos escolares, lo que denomina "censura silenciosa", las restricciones a la compra de libros escolares y la eliminación selectiva de títulos que no han recibido quejas formales.

Uso de la inteligencia artificial

Según PEN America, los distritos escolares recurren cada vez más a la inteligencia artificial generativa para determinar qué libros son apropiados para los estudiantes. La organización afirma que los administradores suelen utilizar la IA en respuesta a lo que describe como directrices "vagas e imprecisas" de las agencias estatales de educación y los legisladores.

Pero las herramientas de IA no siempre marcan los libros porque su contenido cumpla con las definiciones legales de obscenidad u otro material prohibido. PEN descubrió que algunas herramientas pueden marcar títulos porque otros distritos escolares los han prohibido.

PEN advierte que esta práctica podría acelerar la propagación de las prohibiciones de libros, agravando una tendencia que, según la organización, ya está creciendo demasiado rápido.

Manga y novelas gráficas en peligro

El "Índice de Libros Prohibidos en las Escuelas" de PEN America revela que las novelas gráficas, en particular el manga, un estilo japonés de narración gráfica, son frecuentemente objeto de prohibiciones en las escuelas.

Según el informe, las ilustraciones suelen sacarse de contexto y considerarse ofensivas por representar sexo, violencia o identidad de género. PEN describe esta práctica como una "descontextualización" que, según afirma, se utiliza en campañas que difunden información errónea sobre el manga.

Reincidentes

Según un análisis de PEN America, durante el curso escolar 2025-26 se prohibieron muchos de los mismos autores y títulos que en años anteriores. Entre ellos se encuentran "Sold", de Patricia McCormick, y "The Handmaid's Tale", de Margaret Atwood.

Algunos autores están experimentando lo que PEN denomina el efecto de la "letra escarlata", en el que toda una obra se ve afectada tras la prohibición de un solo libro. Entre ellos se encuentran Stephen King, Jodi Picoult y los mangakas Atsushi Ohkubo y Hajime Isayama.

En los últimos cinco años, PEN America ha documentado los esfuerzos generalizados por prohibir libros que presentan personajes y personas con otras etnicidades, así como a miembros de la comunidad LGBTQ+. La organización también documenta las constantes dificultades que enfrentan los libros que abordan el racismo y la sexualidad.

PEN America afirma que las bibliotecas escolares presentan a los estudiantes historias que informan, desafían y amplían sus perspectivas. La organización argumenta que la prohibición de libros limita la capacidad de los estudiantes para interactuar con diversas voces y puntos de vista.

El informe anual de la organización documenta tendencias nacionales respecto a la prohibición de libros escolares, proporcionando información para ayudar al público a comprender el problema y decidir cómo responder.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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