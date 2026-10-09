CPS Energy retira solicitud de aumento de tarifas argumentando "presiones financieras" sobre los clientes.

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CPS Energy, la compañía eléctrica municipal, ha decidido desistir de su intento de aumentar las tarifas mediante la aprobación del Ayuntamiento de San Antonio. Sin embargo, es posible que retome estas acciones el próximo año.

Ante el aumento del precio de los alimentos y de la gasolina en el recibo de luz, los habitantes de San Antonio decidieron que no era el momento adecuado para pedir a sus clientes que paguen más por el servicio básico.

"Hemos decidido aplazar la revisión de tarifas por el momento", indicó la compañía eléctrica en un comunicado. "Reconocemos las dificultades financieras que atraviesan nuestros clientes y seguiremos implementando medidas de eficiencia y ahorro de costos, manteniendo al mismo tiempo un servicio seguro y confiable".

"Hemos aplazado dos revisiones tarifarias y reconsideraremos la necesidad de nuestro próximo aumento a mediados de 2027. Ante una inflación acumulada del 20% en los últimos cinco años, CPS Energy sigue manteniendo los precios estables para nuestros clientes. El apoyo tarifario sigue siendo necesario para mejorar la infraestructura de nuestra comunidad", indica el comunicado.

CPS Energy ha declarado que el rápido crecimiento demográfico, la demanda de energía y la antigüedad de la infraestructura son algunas de las principales razones por las que será necesario un aumento de tarifas en un futuro próximo. El Ayuntamiento de San Antonio aprobó el 7 de diciembre de 2023 un incremento de tarifas del 4.25% por parte de CPS Energy. Esta subida de precio entró en vigor el 1 de febrero de 2024 y constituye el último aumento de tarifas registrado hasta la fecha.

Texas Public Radio se puso en contacto con CPS Energy para obtener comentarios sobre sus planes tarifarios, pero no recibió respuesta inmediata. La compañía eléctrica ha experimentado algunos cambios en su cúpula directiva este año. Frank Almaraz fue nombrado recientemente presidente y director ejecutivo de CPS Energy, en sustitución de Rudy Garza.

CPS Energy tiene programas de asistencia, como elPrograma de reembolso para la mejora de la eficiencia energética de Casa Verde yPrograma de descuentos asequibles (ADP son sus siglas en inglés). Están diseñados para apoyar a los residentes de bajos recursos y vulnerables. La compañía informa que quienes lo necesiten pueden comunicarse con la línea de atención al cliente al 210-353-2222 para obtener ayuda con el pago de la energía eléctrica, planes de pago e información adicional sobre los programas para clientes.

CPS Energy se autodenomina la mayor compañía pública de energía eléctrica, gas natural y electricidad del país, con 970,000 clientes de luz y 390 000 de gas natural en San Antonio y zonas de siete condados cercanos. Afirman que sus recibos de energía figuran entre los más bajos de las 20 ciudades más grandes de los Estados Unidos.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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