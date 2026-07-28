Propietaria de Los Pueblitos reflexiona sobre sus 32 años en Market Square antes de su cierre

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Los Pueblitos es una acogedora tienda en Market Square, en el centro de San Antonio, repleta de artesanías de México y otras partes de Latinoamérica. Los turistas se abren paso entre los puestos en busca del regalo o recuerdo perfecto de su viaje a Alamo City.

La tienda ofrece ropa, joyería de plata, artesanías populares, cerámica de Talavera y cristalería, incluyendo copas para margaritas.

Es probable que los compradores también se encuentren con la dueña de la tienda, Edali Hernandez, una inmigrante y empresaria independiente que abrió Los Pueblitos en 1994.

Brian Kirkpatrick / Texas Public Radio La fachada de Los Pueblitos en Market Square el 27 de julio de 2026.





Hernandez planea cerrar la tienda y jubilarse el 2 de agosto.

Antes de contarle a Texas Public Radio la historia detrás de Los Pueblitos, que significa "pueblitos" en español, se aseguró de mencionar que la tienda está ofreciendo descuentos del 50% o más antes de su cierre.

Hernandez, nacida y criada en Ciudad de México, fundó un exitoso negocio de artesanías en México mientras su esposo, Luis, trabajaba como ingeniero civil.

Posteriormente, la pareja decidió comenzar de nuevo en San Antonio.

Hernandez dijo que obtuvieron la tarjeta de residencia permanente y que finalmente se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.

Recientemente celebraron su 50 aniversario de bodas.

Brian Krikpatrick / Texas Public Radio Un cartel cerca de la entrada de la tienda el 27 de julio de 2026.

"Este es el mejor país para venir, Estados Unidos, porque tienes la libertad de construir tus sueños", dijo Hernandez. "Si tienes sueños, puedes lograrlos".

Hernandez afirmó que el largo camino hacia la ciudadanía valió la pena.

Agregó que sus dos hijas fueron a la universidad y ahora son empresarias.

Brian Kirkpatrick / Texas Public Radio Los clientes recorren la tienda el 27 de julio de 2026.

Hernandez comentó que le encanta vender artículos a los turistas y, al mismo tiempo, apoyar a los pequeños empresarios mexicanos comprándoles sus productos. Incluso les ofreció préstamos a algunos cuando necesitaban ayuda para que pudieran mantener sus negocios.

Explicó que también le gustaba llevar chocolates en sus viajes de negocios a México y repartirlos entre los niños. Recordaba especialmente una visita a Guadalajara.

"Y tengo una larga fila de niños que intentan comerse un chocolate, pero a veces son muy listos y vuelven una y otra vez", compartió. "Y yo les dije: No, ya se han comido tres. Pero es parte de la diversión".

Hernández afirmó que los cambios en los hábitos de compra de los consumidores y la disminución de las ventas en Market Square influyeron en su decisión de jubilarse. Sin embargo, aseguró que se retira sin resentimiento, solo tiene gratitud.

Entre sus recuerdos más entrañables de la tienda se encuentran los concursos anuales de disfraces de Halloween para empleados, en los que los clientes votaban por sus favoritos mientras hacían sus compras.

También recuerda el árbol de Navidad y las coloridas decoraciones que se exhibían durante la temporada decembrina. La tienda vendía adornos navideños pintados a mano, procedentes de México, que eran muy populares entre los turistas de todo el mundo.

Hernandez concluyó expresando que sus mejores recuerdos provienen de ver a las mujeres que trabajaron para ella tener hijos y formar familias.

Ella se considera como una abuela para todos ellos.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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