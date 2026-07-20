¿Busca campañas de donación de útiles escolares, mochilas gratis y regalos en San Antonio? Aquí tiene lista de eventos.

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El primer día de clases del ciclo escolar 2026-27 está a la vuelta de la esquina.

Además de los nervios propios del primer día, el inicio del año escolar conlleva la necesidad de adquirir útiles nuevos, mochilas, cortes de cabello y más. Aunque estos artículos pueden resultar costosos para las familias, varias organizaciones de San Antonio están preparando campañas de donación de útiles y ferias de recursos gratuitos para el regreso a clases.

A continuación le presentamos una lista de eventos y lugares que ofrecen útiles escolares gratuitos antes del inicio de clases, que para muchos es en la segunda semana de agosto.

Autoridad de Vivienda del Condado de Béxar

La Autoridad de Vivienda del Condado de Béxar tendrá una campaña de entrega de útiles escolares el sábado 25 de julio de las 10 a.m. hasta mediodía, en la calle 1954 E. Houston St.

Se distribuirán 1,000 mochilas con útiles para estudiantes de todas las edades, incluyendo a los jóvenes universitarios. Los artículos se entregarán por orden de llegada y no se requiere inscripción previa. Los estudiantes de los grados K-12 deben estar presentes para recibir una mochila.

La fila de vehículos comenzará en el estacionamiento de la Autoridad de Vivienda del Condado de Béxar; los autos se formarán en North Palmetto Ave. y continuarán la fila doblando hacia East Crockett St.

Programas para Jóvenes de la Base Conjunta San Antonio

La Base Conjunta San Antonio ofrecerá tres eventos de entrega de útiles escolares (“Supply Bash”) donde los estudiantes podrán recibir una bolsa gratuita de materiales de acuerdo a su nivel escolar y disfrutar además de juegos y actividades gratis.

De las 4 p.m. a las 6 p.m. el 31 de julio en los Programas para Jóvenes de Fort Sam Houston, Edificio 1630

De las 4 p.m. a las 6 p.m. el 31 de julio en los Programas para Jóvenes de Randolph, Edificio 584

De las 10 a.m. a las 12 p.m. el 1 de agosto en los Programas para Jóvenes de Lackland, Edificio 8420

Feria de regreso a clases en Palo Alto College

El representante estatal Philip Cortez (demócrata por San Antonio) patrocina una feria de recursos para el regreso a clases en colaboración con el Banco de Comida de San Antonio, University Health y UT Health San Antonio.

La feria se llevará a cabo el sábado 1 de agosto de las 9 a.m. a mediodía en el Centro de Artes Escénicas de Palo Alto College (Performing Arts Center), ubicado en 1400 W. Villaret Blvd.

Las familias asistentes podrán obtener útiles escolares gratuitos, vacunas a bajo costo o sin costo alguno, bolsas de frutas y verduras gratis así como disfrutar de actividades familiares divertidas.

Plaza PicaPica

Plaza PicaPica, un centro comercial ubicado en el sur de la ciudad (South Side), ofrece un evento de regreso a clases que incluirá la entrega de mochilas gratuitas, recursos de salud y comunitarios, comida y música.

Para recibir una mochila, los estudiantes deben estar en los grados de Kínder a 12.º y obtener primero una pulsera de los organizadores en el lugar del evento.

El evento se llevará a cabo el miércoles 29 de julio de las 10 a.m. a la 1 p.m., en 910 SE Military Dr.

Brooks Business Center

El Brooks Business Center organizará un mercado al aire libre y una fiesta de regreso a clases (“Back to School Bash”) que contará con vendedores locales, camiones de comida, música, cortes de cabello a 10 dólares y mochilas gratuitas con útiles escolares (hasta agotar existencias).

Los niños deben estar presentes para recibir una mochila.

El mercado se llevará a cabo el domingo 26 de julio de las 12 p.m. a las 5 p.m., en 8114 de City-Base Landing.

Instituto Vocacional de South Texas

El Instituto Vocacional de South Texas organiza una campaña de donación de útiles bajo la modalidad de “trae tu propia mochila”, en la que se invita a las familias a traer sus mochilas para que los organizadores las llenen con útiles escolares.

Es necesario que los niños estén presentes para recibir los útiles.

El STVI cuenta con varias sedes en el sur de Texas, pero el evento en San Antonio se llevará a cabo el viernes 24 de julio de las 4 p.m. a las 6 p.m., en 734 SE Military Dr.

Clínica CentroMed

CentroMed San Antonio ofrece mochilas y útiles escolares gratuitos a las familias que programen exámenes de control de salud infantil (well-child exams) en sus clínicas desde ahora hasta el 14 de agosto.

IDEA Public Schools

Como parte de la iniciativa estatal “Backpacks for Bright Futures” (Mochilas para Futuros Brillantes), el Distrito de IDEA Public Schools organiza eventos de entrega de mochilas en San Antonio, abiertos a todos los estudiantes, incluso a aquellos que no asisten a un plantel de IDEA.

Los primeros 600 niños en edad escolar que acudan a cada evento recibirán una mochila llena de útiles escolares,tales como reglas, lápices, marcadores fluorescentes y mucho más.

Los eventos tendrán lugar de la siguiente manera:

De las 4 p.m. a las 6 p.m. el 31 de julio en los Programas para Jóvenes de Fort Sam Houston, Edificio 1630

De las 4 p.m. a las 6 p.m. el 31 de julio en los Programas para Jóvenes de Randolph, Edificio 584

De las 10 a.m. a las 12 p.m. el 1 de agosto en los Programas para Jóvenes de Lackland, Edificio 8420

El 18 de julio de las 11 a.m. a la 1 p.m. en IDEA Monterrey Park Academy and College Preparatory

El 25 de julio de las 11 a.m. a la 1 p.m. en IDEA Burke Academy and College Preparatory

El 31 de julio de las 12 p.m. a las 2 p.m. en IDEA Hidden Meadow Academy and College Preparatory

El 1 de agosto de las 11 a.m. a la 1 p.m. en IDEA Judson Academy and College Preparatory

El 8 de agosto de las 11 a.m. a la 1 p.m. en IDEA Walzem Academy and College Preparatory

Communities in Schools San Antonio (CIS-SA) está organizando actualmente varias campañas de recolección de artículos en toda la ciudad como parte de la iniciativa “Stuff the Bus” (Llenemos el autobús), colaborando con otros grupos para recaudar útiles escolares y fondos.

CIS-SA trabaja con 130 escuelas de 15 diferentes distritos escolares y seis condados de la región, brindando apoyo comunitario y de salud mental; la organización aceptará donaciones individuales el 1 de agosto en las sucursales participantes de H-E-B.

Entre los colaboradores actuales de “Stuff the Bus” se encuentran Pearl, 10 sucursales de Las Palapas, EoS Fitness y el campamento de voleibol juvenil de UT San Antonio.

Con el objetivo de recaudar donaciones para “Stuff the Bus”, Pearl organizará un mercado de emprendedores infantiles y una campaña de regreso a clases donde los asistentes podrán comprar productos de vendedores jóvenes locales y al mismo tiempo donar mochilas y útiles escolares. Se llevará a cabo del 22 de julio de las 5 p.m. a las 8 p.m. en Pearl.

La Cámara de Comercio Hispana de San Antonio organizará un evento de *networking* (intercambio de contactos) el 30 de julio de las 4:00 p.m. a las 6:00 p.m., en Sunset Brews (ubicado en 1904 Fredericksburg Rd.); para entrar, los asistentes deben donar una mochila nueva o útiles escolares a beneficio de CIS-SA.

Para saber sobre más oportunidades de donación de artículos, visite el sitio web de CIS-SA.

This article has been translated by Ana María González, retired professor of Spanish and French at Texas Lutheran University.

This story originally appeared in the San Antonio Report.