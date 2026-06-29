Los casos de demencia en el sur de Texas son elevados; comisionados de Bexar buscan concientizar sobre el tema.

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Según un experto en la enfermedad de UT Health que habló con los comisionados del condado de Bexar en su última reunión de junio, el sur de Texas figura entre las tasas más altas de Alzheimer y otras formas de demencia en el país.

La Dra. Campbell Sullivan, neuropsicóloga clínica que ayudó a construir el Instituto Glenn Biggs para Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas de UT Health, se dirigió a los comisionados después de que aprobaron reconocer junio como el Mes de Concientización sobre el Alzheimer y el Cerebro.

"Nuestra región se encuentra entre las zonas más afectadas por la enfermedad de Alzheimer en los Estados Unidos", afirmó. "Esto se debe a una combinación de factores demográficos, vasculares, genéticos y socioeconómicos".

"Como resultado, el sur de Texas se ha convertido en una región fundamental para la investigación, el tratamiento y la innovación de la salud cerebral", agregó.

Según su sitio web, el Instituto Biggs ofrece una red integral de atención clínica para pacientes y sus familias, con acceso a los tratamientos más avanzados en ensayos clínicos, mientras lidera la búsqueda de una cura para el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

Según la Asociación de Alzheimer, en 2023, alrededor del 13% de los residentes del condado de Bexar mayores de 65 años padecían la enfermedad. Esto representa aproximadamente 33,000 residentes. En todo Texas, la cifra ronda los 460,000 y en los Estados Unidos, los 7 millones.

La asociación informa además que 1 de cada 3 estadounidenses mayores falleció a causa del Alzheimer u otra forma de demencia. El número de estas muertes se duplicó entre 2000 y 2024, superando de hecho la suma de decesos por cáncer de mama y de próstata.

De acuerdo a cifras de este año, el Alzheimer le cuesta a los Estados Unidos unos 409,000 millones de dólares anuales.

Sullivan aclaró que existe esperanza entre investigadores y médicos en la lucha contra el Alzheimer.

"Por primera vez, podemos vislumbrar de forma realista un futuro en el que la demencia se detecte antes, se trate con mayor eficacia y, en algunos casos, se prevenga por completo".

El comisionado del distrito 2 del condado, Justin Rodriguez, agradeció a Sullivan sus comentarios y elogió el trabajo de personas como ella.

"Quería asegurarme que reconociéramos el excelente trabajo de UT Health, porque es ahí donde, con suerte, encontraremos inevitablemente soluciones y una cura, pero no es casualidad. Es gracias a los recursos y al talento intelectual que tenemos aquí en el sur de Texas'.

La Asociación de Alzheimer planteó que la enfermedad se caracteriza por pérdida de memoria que altera la vida diaria, dificultades para planificar o resolver problemas, dificultad para completar tareas cotidianas, confusión con el tiempo o el lugar, problemas para comprender imágenes visuales y relaciones espaciales, confusión con las palabras al hablar o escribir, extravío de objetos o pérdida de la capacidad para recordar dónde se dejaron las cosas, disminución o deterioro del juicio, aislamiento del trabajo o de las actividades sociales, y cambios en el estado de ánimo y la personalidad.

La asociación tiene una línea de ayuda disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del 1-800-272-3900. Su sitio web es Alzheimer Asociación | Ayuda para la enfermedad de Alzheimer y la demencia

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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