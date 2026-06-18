"No teníamos muchos ciervos": la amenaza del gusano barrenador reaviva viejos temores en el sur de Texas.

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Un veterinario del sur de Texas afirma que generaciones pasadas recuerdan cuando las infestaciones de gusanos barrenadores diezmaron las poblaciones locales de venados. Ahora, los funcionarios de vida silvestre trabajan para evitar que el parásito se propague nuevamente y amenace la industria cinegética de Texas, valorada en 10 mil millones de dólares.

Las autoridades estatales están pidiendo a los texanos que ayuden a proteger la población de venados de cola blanca que habitan en el estado de la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito carnívoro que se transmite por moscas.

Texas alberga a más de 5 millones de venados de cola blanca, incluyendo algunos de los machos más grandes del país. La manada atrae a cazadores y amantes de la vida silvestre de todo el estado y más allá.

Los ciervos se encuentran entre los animales silvestres vulnerables a ser infestados por el gusano barrenador.

La Dra. Gaylon Wilmeth-Burleson, veterinaria en Dilley, dijo que las generaciones pasadas del sur de Texas todavía recuerdan el impacto del parásito en la vida silvestre antes de que fuera erradicado de los Estados Unidos.

"Mi padre me cuenta historias sobre, ya sabes, cuando era niño, que ya no teníamos muchos ciervos por aquí debido a las plagas del gusano barrenador", explicó Wilmeth-Burleson a The Source de TPR.

Este momento es especialmente preocupante porque el sur de Texas se encuentra en plena época de cría de ciervos, cuando son especialmente vulnerables a la infestación.

"Estamos en plena temporada", señaló Wilmeth-Burleson. "Los cervatillos en el sur de Texas nacen desde mediados de junio hasta finales de julio. La mayoría de nuestros cervatillos en esta parte del mundo nacen en junio, así que estamos justo en la época de cría de nuestros ciervos".

Wilmeth-Burleson afirmó que los cervatillos recién nacidos pueden infectarse a través del ombligo, al igual que los terneros recién nacidos.

"Es lo mismo, se meten en el ombligo de los ciervos, y esos pequeños cervatillos no pueden superar la infestación de gusanos barrenadores, y nadie les aplica tratamiento en el ombligo como lo haríamos con nuestro ganado", expuso.

Alan Cain, director de la división de vida silvestre del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, indicó que los cazadores, ganaderos y otras personas que pasan tiempo al aire libre pueden desempeñar un papel importante en la detección de casos.

"Las personas que usan cámaras de vigilancia para la fauna silvestre —dijo— son un ejemplo de cómo los texanos pueden detectar signos de la enfermedad del gusano barrenador en los ciervos. Cuando se sientan al atardecer a observar ciervos u otros animales silvestres, tienen buenas oportunidades para observar y evaluar si hay heridas o lesiones que parezcan sospechosas. Si las hay, necesitamos que la gente las reporte al Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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