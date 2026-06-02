La ciudad de San Antonio inaugura un parque para perros en Beacon Hill

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Los parques para perros siguen proliferando en San Antonio. Ayudan a crear comunidad, donde los vecinos pueden compartir anécdotas sobre sus mascotas. Los canes se ejercitan libremente y las personas pueden interactuar socialmente.

El director Homer Garcia III del Departamento de Parques y Recreación de San Antonio dijo que la inauguración oficial el lunes del parque para perros Beacon Hill, ubicado en 1032 W. Rosewood, es el parque para perros número 21 de la ciudad.

"Lo que vemos es una demanda de conectar a la comunidad y celebrar juntos a sus familias peludas", explicó. "Solemos pensar en parques infantiles, donde la gente puede llevar a sus hijos. Pero también tenemos una creciente comunidad y familia de amantes de las mascotas".

El parque, de media hectárea, incluye zonas con bebederos donde los perros pueden estar sin correa.

La concejala del Distrito 1 de San Antonio, Sukh Kaur, llevó a su perra Hera a la inauguración del parque. Hera significa "diamante" en punjabi, la lengua materna de la concejala.

Coincidió con García en que los parques para perros unen a los vecindarios.

"Creo que los parques para perros son una excelente manera de unir a la comunidad", afirmó. "Somos una comunidad que ama a las mascotas, así que es un gran beneficio para este vecindario, donde los perros pueden salir a jugar libremente mientras la comunidad disfruta y se reúne".

Miembros de la Asociación Comunitaria de Beacon Hill asistieron a la inauguración del parque. El fraccionamiento se encuentra al norte del centro de la ciudad, cerca de la avenida Hildebrand.

El proyecto se financió mediante un bono aprobado por los votantes. Usted puede consultar el directorio completo de parques para perros aquí.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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