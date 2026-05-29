Un informe estatal muestra que el condado de Bexar está rezagado en la preparación de jardín de niños

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La preparación con el jardín de niños es un factor clave para predecir el éxito en tercer grado en Texas. Esta es una de las conclusiones de un nuevo estudio educativo a nivel estatal.

El estudio fue realizado por Michael Villarreal de CML Insight y publicado por Early Matters San Antonio con organizaciones asociadas, entre las que se incluyen la Cámara de Comercio del Gran San Antonio, UP Partnership y East Central ISD.

Los estudios muestran que los pequeños que ingresan al kínder cumpliendo con los estándares de desarrollo en lenguaje y lectoescritura obtienen resultados significativamente mejores en tercer grado que los estudiantes que no están preparados con el jardín de niños.

El estudio incluyó una encuesta a aproximadamente 67,000 personas de todo el estado. Los estudiantes preparados con el jardín de niños obtuvieron resultados entre 21 y 22 puntos porcentuales más altos en lectura y matemáticas de tercer grado. La competencia lectora de tercer grado aumentó del 38.7% a 60.7% entre los estudiantes que alcanzaron los estándares del jardín de niños. La competencia matemática aumentó del 32.1% al 53.1%.

Para mejorar la educación infantil, el estudio recomienda ampliar los programas para niños de 0 a 3 años. Destaca la importancia de utilizar datos sobre el nivel de preparación para proporcionar tutorías personalizadas y apoyo en grupos reducidos a los alumnos que más lo necesitan.

Mark Larson es el director ejecutivo de Early Matters San Antonio.

“Todo esto indica que, si estamos comprometidos a apoyar a nuestros estudiantes desde el jardín de infancia hasta el duodécimo grado, una de las mejores cosas que podemos hacer es apoyarlos desde su nacimiento hasta el primer día de jardín de infancia”, declaró Larson a TPR.

Los estudiantes del condado de Bexar que están preparados con el jardín de niño aún se encuentran por debajo del promedio estatal en cuanto al dominio de las materias de tercer grado, lo que indica la necesidad de un apoyo académico continuo e intervenciones específicas.

“Alrededor del 24% de ellos crecen en la pobreza. Esa es una cifra más alta, y en algunos casos significativamente más alta que en algunas de las otras grandes áreas metropolitanas de Texas”, dijo.

Larson afirmó que su organización se creó en parte para reforzar la preparación de los niños pequeños para el kínder.

“En concreto, queremos aumentar el número de niños que estén preparados para el kínder, mediante una amplia variedad de estrategias. Sabemos que, en muchos sentidos, esta es una de las maneras más eficaces de apoyar a nuestros socios de educación primaria y secundaria, de fomentar la movilidad económica, el desarrollo económico y, en definitiva, la inserción laboral”.

El estudio también halló que la preparación está relacionada con una mayor asistencia diaria de los alumnos que llegan a tercer grado y sugirió que una preparación temprana podría estar vinculada tanto al rendimiento académico como a la participación escolar.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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