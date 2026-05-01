Se inauguró una estatua del visionario local Phil Hardberger en el parque que él fundó

Lee esta historia en inglés.

Funcionarios municipales, empresarios, socios comunitarios, conservacionistas, artistas y amigos de toda la vida se reunieron el martes por la mañana en el parque Phil Hardberger para homenajear al hombre que transformó una histórica granja lechera en un parque de 330 acres para el disfrute de generaciones venideras.

El ex-alcalde de San Antonio, Hardberger, defendió la labor diligente de los socios y de la organización Park Conservancy en la creación del parque ubicado en 8400 NW Military Hwy, en el centro-norte de San Antonio.

“La gente dice que es imposible hacer algo a través del ayuntamiento. Es muy burocrático, hay muchísimas normas, se tarda una eternidad, etc. Tardamos sesenta días en conseguir este parque”, señaló Hardberger.

La veterana presentadora de noticias Deborah Knapp recordó su cobertura del huracán Katrina en Nueva Orleans y cómo Hardberger acogió con los brazos abiertos a las personas que huían de las inundaciones hacia Texas. Knapp relacionó esa compasión y dedicación con su trabajo en el embellecimiento de San Antonio.

"En tan solo cuatro años, Phil Hardberger contribuyó a transformar esta ciudad. Amplió el Paseo del Río de San Antonio hasta convertirlo en el magnífico parque del museo, con arbustos en flor, arte público y una nueva vida. Supervisó la remodelación de Main Plaza. Y, quizás lo más importante, impulsó la visión que se convirtió en el Parque Hardberger", dijo Knapp. "Fortaleció no solo nuestro paisaje, sino también nuestra identidad".

Melissa Kazen, directora ejecutiva de Park Conservancy, afirmó que existen muchas razones para homenajear a Hardberger.

“Él está involucrado en el proyecto Great Springs. La Plaza Principal. Estos hermosos lugares que tenemos en los alrededores se deben a la visión y la perseverancia del alcalde Hardberger”, explicó Kazen.

El cineasta, productor, periodista y autor John Philip Santos, nacido en San Antonio, leyó un fragmento de su poema "The Hardberger Pastoral", compartió anécdotas sobre su búsqueda de la naturaleza durante su juventud en San Antonio y agradeció a Hardberger su papel en el embellecimiento de la ciudad.

"Con el tiempo, la ciudad absorbió el terreno, pero gracias a la visión de Phil y a su gran capacidad de persuasión, hoy podemos seguir paseando por esta extensión durante todo el día bajo arboledas de encinas, a través de claros cubiertos de hierba y entre cactus en flor, disfrutando de las vistas atemporales de la naturaleza salvaje de San Antonio", expuso Santos. "Siempre he encontrado la manera de vivir cerca de espacios verdes, incluyendo veinte años en Nueva York con Central Park justo al lado de mi casa. Central Park es precioso. Pero no es Hardberger Park".

Hardberger pilotó el bombardero B-47 como capitán en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue secretario ejecutivo del Cuerpo de Paz durante la administración Kennedy y asistente especial de la Oficina de Oportunidades Económicas de los Estados Unidos bajo la presidencia de Johnson. En 1968, fue nombrado magistrado asociado y posteriormente presidente del Tribunal Supremo del Cuarto Tribunal de Apelaciones. Décadas más tarde, Hardberger fue alcalde de San Antonio entre 2005 y 2009.

Hardberger tiene 91 años y aún recorre los senderos del parque que lleva su nombre. Antes de clausurar la ceremonia de inauguración, ofreció sus propias reglas filosóficas para el parque.

"Que sea libre para todos. Que sea limpio para todos. Y déjenlo en paz, porque la naturaleza se encargará de sí misma», dijo Hardberger. «Deberían mantenerse alejados con sus sacos de cemento y sus máquinas para talar árboles. Necesitamos que esta tierra se conserve tal como está. Que se ame tal como está. Que se use tal como está. Y, si seguimos estas sencillas reglas, seguirá con nosotros dentro de 1000 años".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.