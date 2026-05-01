¿Denver o Minnesota en la próxima ronda de playoffs? Los aficionados de los Spurs están divididos

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Actualización: Los Minnesota Timberwolves han avanzado a las Semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA de 2026.

Los aficionados de los San Antonio Spurs parecen estar divididos sobre si quieren ver a su equipo enfrentarse a los Denver Nuggets o a los Minnesota Timberwolves en la segunda ronda de los playoffs de la NBA.

Gran parte del análisis parece basarse en qué equipo tendrían más posibilidades de derrotar a los Spurs para avanzar a la final de la Conferencia Oeste, pero no nos adelantemos demasiado.

La emisora Texas Public Radio habló con los aficionados en el centro de San Antonio, en la tienda temporal de los Spurs dedicada a los playoffs, ubicada en la cuadra 300 de West Commerce, el miércoles, un día después de que el equipo eliminara a los Portland Trailblazers de los playoffs con una victoria en el Frost Bank Center.

Alex Chandler Jr., de Austin, estuvo en San Antonio para ver ese partido decisivo y escuchar el claxon de todos los autos que celebraban en el centro de la ciudad. Dijo que le parecen mejores las posibilidades de San Antonio contra un Minnesota mermado por las lesiones.

TPR lo sorprendió comprando artículos de los Spurs en la tienda temporal de los playoffs.

"Absolutamente no Denver. Espero que les toque Minnesota porque Ant (Anthony Edwards) está lesionado, (Donte) DiVincenzo estará de baja el resto del año, probablemente todo el año que viene, por su rotura del tendón de Aquiles. Así que, espero que nos toque Minnesota".

Gilbert De La Fuente, seguidor de los Spurs, y su esposa, María, estaban mirando camisetas de los Spurs en la tienda temporal. A diferencia de Chandler, él preferiría ver a Denver en los playoffs.

"Me gustaría ver a Denver... Están en baja, pero no los descartaría", dijo. Los Nuggets van perdiendo 3-2 contra los Timberwolves, y el sexto partido de su serie de playoffs se jugará el jueves por la noche en el Target Center de Minneapolis.

Tanto De La Fuente como Chandler se alegraron de ver a los Spurs ganar partidos importantes, incluso sin Victor Wembanyama. Esto les da confianza en que todo el equipo gane durante los playoffs, pero Chandler dijo que no creía que el equipo pudiera ganar un título de la NBA sin "Wemby".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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