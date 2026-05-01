Animales de terapia del área de San Antonio son homenajeados mediante una proclamación del condado de Bexar

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Esta semana, los comisionados del condado de Bexar emitieron una proclamación reconociendo el 30 de abril como el Día Nacional de los Animales de Terapia, en honor a los voluntarios locales y sus servicios de animales de terapia a la comunidad.

El equipo de terapia SA Royals, gracias a su certificación con Pet Partners, ofrece servicios de terapia gratuitos en escuelas de la zona y en el Centro de Justicia Cadena-Reeves, en el centro de San Antonio. Su objetivo es ampliar estos servicios a otras oficinas del condado, residencias, centros para personas con necesidades especiales y hospitales.

Las voluntarias de terapia con animales Cythina-Happy Buttles y Linda Kaiser estuvieron presentes durante la ceremonia de proclamación en el tribunal de comisionados del juzgado.

El juez estatal de distrito Ron Rangel también agradeció a los voluntarios y al condado por proporcionar perros de terapia a los tribunales locales para tranquilizar a testigos, jurados y jueces. Rangel señaló que, debido al mayor uso de la tecnología de video como prueba, quienes asisten a las audiencias pueden verse expuestos a escenas perturbadoras.

Según declaró, la muerte de una adolescente local fue captada por la cámara de la patrulla después de que le dispararan.

"Un policía se acerca corriendo a una niña de 16 años, la hace girar e intenta salvarle la vida. Y ella fallece, todo quedó grabado en video por la cámara de la patrulla", expuso. "Eso fue muy estresante para los testigos y para el jurado. Creo que la presencia de los perros de terapia ayudó mucho a aliviar ese estrés y esa ansiedad".

La jueza de distrito estatal Stephanie Boyd también intervino para decir que el trabajo de los perros y sus adiestradores es de gran ayuda para los tribunales penales.

"Puedo decirles que he tenido perros de terapia en mi juzgado para ayudar a los testigos jóvenes, ya que son muy comunes en los juzgados de delitos graves, y hacen un trabajo excelente", explicó. "Por eso, me siento honrada de estar aquí para celebrar su labor, porque con demasiada frecuencia pasamos por alto que realmente están trabajando".

Según la proclamación aprobada por los comisionados, las investigaciones científicas demuestran que los animales de terapia son beneficiosos para los humanos, ya que reducen el estrés, alivian la depresión, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la presión arterial y fortalecen el sistema inmunológico.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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