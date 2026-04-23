El clima mejora para la Fiesta de San Antonio, con dos importantes desfiles este fin de semana

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Los habitantes de San Antonio se quedaron sin el desfile fluvial de los Texas Cavaliers en la Fiesta 2026 debido a fuertes lluvias e inundaciones, lo cual no es la mejor manera de dar comienzo a la celebración más importante del año en la ciudad.

Habríamos visto una carroza de los Spurs, una de Elvis, una de Marilyn Monroe y una de MTV, para aquellos que recuerdan que los videos musicales en la televisión fueron un gran acontecimiento en su momento, pero no, nos lo negaron.

Ahora, la buena noticia es que aún nos espera más sol y mucha diversión en la Fiesta después de varios días nublados y lluviosos. Así que guarden los paraguas y demostrémosle al mundo una vez más que San Antonio sabe cómo divertirse, y divertirse con responsabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el tiempo para el Desfile de la Batalla de las Flores del viernes y el Desfile de la Fiesta Flambeau del sábado estará parcialmente nublado a mayormente nublado. Las temperaturas máximas en ambos días alcanzarán los 80s o más. La humedad será alta, pero después de tanta lluvia, es una gran mejora.

La Batalla de las Flores (BOF son sus siglas en inglés), el desfile que dio origen a la Fiesta para conmemorar la Batalla del Álamo y la Batalla de San Jacinto que le dieron la independencia a Texas de México, comienza a las 9:55 a.m. del viernes. Ahora, el desfile y la Fiesta son una celebración de las diversas culturas de la ciudad.

El desfile tiene una larga y rica historia que comenzó en 1891.

Kathleen LeFlore es la presidenta del desfile "Batalla de las Flores". Describió a los comisionados del condado de Bexar el tema del desfile.

"El desfile de este año, 'De páginas a posibilidades', contará con 200 participantes y 10,000 inscripciones, que representarán todas las facetas de las diversas culturas de San Antonio", explicó.

El presidente y director ejecutivo del zoológico de San Antonio, Tim Morrow, será el gran mariscal del evento.

Tanto el BOF como el desfile Fiesta Flambeau del sábado recorren más de tres millas desde el inicio hasta el final.

El desfile Fiesta Flambeau dará comienzo el sábado a las 19:45 con el tema "Aventuras en el País de los Juguetes". Shamu y su equipo de SeaWorld serán los grandes mariscales. Participarán alrededor de 150 vehículos.

Erwin De Luna, presidente del Desfile Flambeau, también habló con los comisionados con gran orgullo sobre el evento.

"El desfile Fiesta Flambeau es reconocido como el desfile nocturno iluminado más grande de los Estados Unidos y ha sido galardonado como el mejor desfile por la Asociación Internacional de Festivales y Eventos y la Asociación de Eventos Especiales de Texas", detalló.

El desfile está repleto de bandas de música de San Antonio y de otras ciudades, comenzando con la banda de música Longhorn de la Universidad de Texas que irá a la cabeza del entretenimiento.

El miércoles aún quedaban entradas disponibles para algunos asientos y gradas a lo largo del recorrido del desfile.

Usted puede encontrar más información sobre la Batalla de las Flores aquí.

Lea más sobre Fiesta Flambeau aquí.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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