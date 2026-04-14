El Arzobispo de San Antonio defiende al Papa tras críticas de Trump por la guerra con Irán

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El Arzobispo católico de San Antonio, Gustavo Garcia-Siller, está defendiendo al Papa León XIV después de que el Pontífice recibió críticas del Presidente Donald Trump por pronunciarse en contra de la guerra con Irán.

Garcia-Siller, que dirige a cerca de un millón de católicos en el sur de Texas, dijo que los comentarios del Papa reflejan "el mensaje del Evangelio" y un llamado a la "paz, la reconciliación y la diplomacia".

Garcia-Siller calificó de indescriptible la "profunda alteración de la vida a causa de esta guerra en Medio Oriente", y mencionó su "horrible impacto en los civiles y las familias, muy especialmente en los niños inocentes".

"Rezo por el Papa León XIV, que demuestra serenidad y calma al tiempo que se mantiene firme ante las graves consecuencias de esta violencia sin sentido", dijo Garcia-Siller.

Añadió que los líderes deben servir al bien común más allá de sus propias fronteras. "La gente es gente".

Hablando durante un viaje a África el Papa afirmó que seguirá abogando por la paz y el diálogo, advirtiendo sobre las consecuencias de la guerra para la población civil e instando a los líderes a recurrir a la diplomacia.

El Presidente Donald Trump respondió el domingo por la noche en una serie de publicaciones en Truth Social.

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear", escribió Trump. "No quiero un papa que critique al Presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me corresponde hacer".

Trump también rechazó las críticas del Papa a la política estadounidense.

Posteriormente compartió, y luego borró, una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía representado como Jesucristo.

Un funcionario del Vaticano también respondió a las publicaciones de Trump, diciendo que reflejaban su "impotencia" ante las críticas de la Iglesia por la guerra con Irán.

"Cuando el poder político se vuelve contra una voz moral, suele ser porque no puede contenerla", escribió el padre Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, en una publicación en redes sociales. "Incapaz de absorber esa voz, el poder intenta deslegitimarla. Sin embargo, al hacerlo, reconoce implícitamente su peso".

NPR contribuyó con esta información.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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