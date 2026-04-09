En el Guayabera Fest, una camisa atemporal se convierte en la protagonista en San Antonio

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Este fin de semana se celebrará un festival en el centro de San Antonio centrado en un elemento cultural fundamental: la guayabera.

El Festival de la Guayabera, que celebra su sexto año, tendrá lugar el sábado en Travis Park.

“Se trata de celebrar la tradición de la guayabera”, dijo el organizador Ray Colau. “Pero claro, ¿qué sería de un festival sin música increíble y buena comida?”

El festival se realizará desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y ofrecerá un día completo de música en vivo con géneros como salsa, merengue, cumbia y bachata. La programación comenzará con GABAs Beat y finalizará con DJ Cane.

Durante todo el día habrá vendedores en el recinto, ofreciendo comida, bebidas y, por supuesto, guayaberas a la venta.

“Habrá muchísimas guayaberas a la venta”, explicó Colau. “Si tienes una en tu armario que has querido usar, este es el evento perfecto”.

Los organizadores esperan que muchos asistentes acudan vestidos para la ocasión, convirtiendo el festival en una celebración cultural y una muestra de la icónica camisa.

El evento tendrá un costo de entrada de $10 dólares y estará organizado por Centro San Antonio, una organización sin fines de lucro que administra el distrito de mejora pública del centro de la ciudad. Los fondos recaudados apoyan su misión de impulsar negocios locales y celebrar la cultura en los espacios de la zona centro.

El festival también sirve como un anticipo de la Fiesta, la celebración anual de primavera de la ciudad que conmemora la historia y la cultura de San Antonio, una "fiesta con un propósito" que recauda fondos para organizaciones sin fines de lucro locales, y que se llevará a cabo del 16 al 26 de abril, cuando es probable que las guayaberas tengan una presencia aún mayor.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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