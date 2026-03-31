El conejito de Pascua podría necesitar un paraguas en San Antonio este fin de semana

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Se prevé que un frente frío provoque algunas lluvias este fin de semana de Pascua, así que tengan un paraguas a mano para buscar huevos de Pascua y tener los tradicionales días de campo familiares.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el frente frío forma parte de un sistema de tormentas más complejo que brindará a la zona de San Antonio la mayor probabilidad de lluvias generalizadas desde el primer fin de semana de marzo.

Se esperan lluvias en la mayor parte de la región el sábado, incluyendo tormentas eléctricas más intensas durante la tarde. Casi la mitad de la región también experimentará lluvias el domingo.

Incluso antes de que llegue el fin de semana, otro sistema meteorológico activo podría producir algunas lluvias en aproximadamente un tercio de la zona entre la noche del miércoles y el jueves.

Es difícil predecir con tanta antelación la cantidad de lluvia que caerá durante el fin de semana, pero debería dispersarse un poco para el jueves. Es probable que se registren vientos fuertes, de hasta 25 o 30 millas por hora, la mayoría de los días de esta semana, pero podrían reducirse este fin de semana.

Las temperaturas máximas esta semana en San Antonio estarán generalmente entre los 80 y los 90 grados Fahrenheit. Las temperaturas al amanecer rondarán los 60 grados Fahrenheit.

El pronóstico para el fin de semana indica una temperatura máxima de alrededor de 80 grados el sábado y de 68 grados el domingo. Las temperaturas al amanecer durante el fin de semana estarán en los 50 grados.

San Antonio, castigada por la sequía, agradecería un aguacero ante la perspectiva de una primavera más cálida de lo habitual. En el Aeropuerto Internacional de San Antonio se han registrado poco menos de cinco centímetros de lluvia desde principios de año, lo que supone unos diez centímetros menos que el promedio anual.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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