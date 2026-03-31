El condado analiza la posibilidad de usar sirenas y lanzar anuncios de concientización sobre las inundaciones en el área de San Antonio

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En su reunión del martes, los comisionados del condado de Bexar debatieron sobre las sirenas de alerta por inundaciones y una campaña de concientización sobre las mismas, a raíz de las devastadoras inundaciones del verano pasado.

Los comisionados aprobaron una resolución para solicitar una subvención estatal que permita financiar la instalación de sirenas en las zonas del condado propensas a inundaciones, identificadas por el estado.

Erin Cavazos, gerente de ingeniería de la Autoridad del Río San Antonio, informó a los comisionados que se necesitará mucha más financiación estatal para instalar sirenas en todas las zonas propensas a inundaciones que se han identificado.

Pero podrían empezar por centrarse en algunas zonas específicas de alto riesgo.

"Las zonas de mayor riesgo son aquellas donde la gente pasa la noche al aire libre, por lo que estamos considerando los parques de caravanas, los campings, los campamentos nocturnos y ese tipo de lugares como primera fase", dijo.

El comisionado del distrito 4, Tommy Calvert, instó a la autoridad fluvial a concentrar las sirenas en las áreas donde se han producido muertes por inundaciones recientes, como en su distrito, y señaló que le gustaría trabajar en estrecha colaboración con la agencia.

El juez del condado, Peter Sakai, cuestionó si la autoridad fluvial tendría en cuenta las recomendaciones de los comisionados.

"Voy a ser muy directo", expuso. "¿Acaso cada comisionado va a llamarlos diciendo: 'Quiero esto allí. Quiero ese vecindario'. ¿O vamos a confiar en la ingeniería y la ciencia con las limitaciones que tenemos?"

"Espero que el tribunal entienda a dónde quiero llegar con esto", añadió. "De lo contrario, esto puede resultar mucho, mucho más caro... y sería bueno que la ciudad de San Antonio ayudara".

Cavazos afirmó que la autoridad fluvial se guiaría por los datos científicos sobre las inundaciones en la zona.

Cavazos también informó a los comisionados sobre una campaña de concientización sobre inundaciones que se lanzará en mayo. Las investigaciones demuestran que las campañas que advierten a los conductores sobre el riesgo de muerte al cruzar un vado inundado podrían no ser tan efectivas como se podría pensar.

Cavazos explicó que la próxima campaña publicitaria bilingüe "A las inundaciones no les importa" se centrará más en los daños a los vehículos y el riesgo para los pasajeros que rodean al conductor.

"El primer ejemplo sería un cartel en un surtidor de gasolina que dice: 'A las inundaciones no les importa el tamaño de tu camión'. Y el segundo ejemplo que tengo es una valla publicitaria que dice: 'A las inundaciones no les importa quién esté en el auto'".

La comisionada del distrito 1, Rebeca Clay Flores, aseguró que la frase "A las inundaciones no les importa" no se traduce bien al español. La autoridad fluvial coincidió y está trabajando en un eslogan alternativo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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