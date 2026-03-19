Surgen acusaciones contra Cesar Chavez, se cancelan marchas y eventos

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Según se informa, las actividades del Día de Cesar Chavez se están cancelando en San Antonio, en todo el estado y en el país, en medio de las acusaciones contra el líder de los derechos civiles.

Han surgido acusaciones en torno a Chavez, el difunto organizador de trabajadores agrícolas que se convirtió en un ícono nacional de los derechos civiles y cofundó el sindicato United Farm Workers,

El martes, la Fundación Cesar Chavez y el sindicato United Farm Workers emitieron comunicados reconociendo denuncias de mala conducta que involucran a mujeres y menores de edad.

El comunicado de la fundación afirma que Chavez incurrió en conductas sexuales inapropiadas durante su mandato como presidente de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos (UFW, por sus siglas en inglés).

"Estamos profundamente consternados y entristecidos por lo que estamos escuchando", dice el comunicado. "La Fundación está trabajando con líderes del Movimiento de Trabajadores Agrícolas para responder a estas acusaciones, apoyar a las personas que puedan haber resultado perjudicadas por sus acciones y garantizar que estemos unidos y guiados por nuestro compromiso con la justicia y el empoderamiento de la comunidad".

Según el comunicado de la UFW, las acusaciones señalan que Chavez “se comportó de maneras incompatibles con los valores de nuestra organización. Mucho más preocupantes son las acusaciones de abuso contra mujeres jóvenes o menores de edad”. El comunicado también indica que “no han recibido ningún informe directo” ni “conocimiento de primera mano” sobre las acusaciones.

Chavez fundó la UFW junto con la cofundadora y activista Dolores Huerta en 1962. La organización apoya a los obreros y trabajadores agrícolas en Texas, California, Arizona, el estado de Washington, Oregón, Michigan y Nueva York.

La UFW también anunció que no participará en ninguna de las actividades conmemorativas del Día de Cesar Chavez, el 31 de marzo.

A principios de marzo ya se habían producido cancelaciones debido a lo que inicialmente se describió como un "asunto delicado".

En febrero de 2026, Huerta canceló su participación anual como oradora en la Marcha y Festividades Cesar Chavez de Corpus Christi, programada para el 28 de marzo de 2026, debido a una doble reserva.

El festival fue cancelado el 13 de marzo de 2026.

La 29ª Marcha por la Justicia Cesar E. Chavez, que iba a celebrarse en San Antonio el 6 de marzo de 2026, fue cancelada.

Organizado por la sección local de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC son sus siglas en inglés), el ayuntamiento de Laredo, Texas, conmemora el "Mes de Cesar Chavez" en marzo. La marcha ciudadana prevista para la mañana del último sábado de marzo en Laredo también ha sido cancelada.

Los desfiles anuales en Tucson, Arizona, y San Francisco, California, también han sido cancelados.

Chavez falleció en 1993 a la edad de 66 años y habría cumplido 100 años en 2027.

Esta es una noticia en desarrollo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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