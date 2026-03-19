CPS Energy de San Antonio trabajará con Corpus Christi ante la inminente emergencia hídrica

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La ciudad de Corpus Christi está recurriendo a CPS Energy de San Antonio para desarrollar y explorar posibles opciones a medida que la crisis del agua se agrava.

La ciudad ha estado enfrenta una catástrofe hídrica que podría tener impactos devastadores.

Nuevas proyecciones muestran que Corpus Christi podría alcanzar una emergencia hídrica nivel 1 en tan sólo dos meses.

El Ayuntamiento de Corpus Christi autorizó esta semana, que el personal de la ciudad colabore con CPS Energy para evaluar la viabilidad de una planta desalinizadora de agua de mar en la central eléctrica Barney Davis en Corpus Christi.

La planta de gas de 897 megavatios fue adquirida por CPS Energy en 2024. La iniciativa se ha considerado como una posible planta desalinizadora debido a su autorización para captar agua de la Laguna Madre para uso industrial. La planta ha sido evaluada en varias ocasiones en los últimos años para el desarrollo de una planta desalinizadora, incluyendo en 2018, 2023 y 2025.

Los opositores han expresado su preocupación de que los esfuerzos de desalinización puedan tener impactos ambientales negativos en la laguna.

Corpus Christi continúa bajo restricciones de agua nivel 3. El ayuntamiento informó que el almacenamiento combinado en su embalse de Choke Canyon y el lago Corpus Christi se encontraba apenas al 8.7% hasta la semana pasada.

El Gobernador Greg Abbott amenaza a Corpus Christi con intervención estatal si los líderes de la ciudad costera no toman medidas inmediatas para resolver su escasez de agua.

Los líderes de la ciudad de Corpus Christi siguen considerando y evaluando opciones sobre cómo avanzar para abordar una posible emergencia.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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