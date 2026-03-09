Se invita a los adolescentes de San Antonio a participar en una encuesta de salud mental, ya que resultados anteriores muestran dificultades continuas

Lee esta historia en inglés.

Se les pide a los adolescentes de San Antonio que compartan sus experiencias con el estrés, la ansiedad y otros retos de salud mental a través de la encuesta anual de salud mental adolescente de la ciudad, que ayuda a orientar los programas locales de salud mental juvenil.

La encuesta anónima está abierta a jóvenes de 12 a 19 años y está disponible en línea a través de la plataforma SASpeakUp . Los organizadores explican que el objetivo es comprender mejor a qué se enfrentan los jóvenes de San Antonio y qué tipo de apoyo necesitan.

La encuesta fue desarrollada por miembros de la Comisión de Jóvenes de San Antonio junto con embajadores adolescentes de Project Worth, un programa de liderazgo y tutoría juvenil apoyado por el ayuntamiento, enfocado en la concientización sobre la salud mental y la prevención del suicidio.

Los líderes juveniles trabajan con personal del ayuntamiento para revisar las respuestas y compartir recomendaciones con funcionarios locales sobre programas y políticas que podrían apoyar mejor la salud mental de los jóvenes.

Los resultados de los últimos años muestran que muchos adolescentes siguen enfrentando importantes desafíos de salud mental, aunque algunos indicadores han mejorado desde que se lanzó la encuesta por primera vez durante la pandemia de COVID-19.

En la encuesta de 2024, que incluyó más de 1,400 respuestas, aproximadamente una cuarta parte de los adolescentes afirmó que su salud mental a veces les dificulta realizar actividades cotidianas. Esta cifra representa una disminución con respecto a aproximadamente el 37% que reportó dificultades similares en 2022.

Aun así, la encuesta destaca preocupaciones persistentes. Más de seis de cada diez adolescentes afirmaron que la escuela tiene un impacto negativo en su salud mental, y alrededor del 14% reportó tener pensamientos suicidas. La encuesta también reveló algunas señales de mejora: los reportes de autolesiones disminuyeron de aproximadamente 26% en adolescentes en 2022 a aproximadamente 11% en la encuesta de 2024.

Los datos también muestran que algunos grupos de adolescentes reportan mayores niveles de problemas de salud mental que otros. Los adolescentes LGBTQ+ y de género diverso reportaron tasas más altas de depresión, autolesiones y pensamientos suicidas en comparación con otros encuestados.

Los líderes municipales afirman que la encuesta orienta las iniciativas de salud mental juvenil y les da voz directa en la elaboración de programas diseñados para apoyarlos. Los funcionarios municipales afirman que la encuesta es una de las maneras en que San Antonio intenta comprender y responder mejor a la creciente preocupación por la salud mental juvenil.

Los adolescentes podrán responder la encuesta en línea hasta fines de abril en el sitio web de SASpeakUp . Los organizadores dicen que la información garantiza que las experiencias de los jóvenes se reflejen en cómo la ciudad responderá a las necesidades de salud mental

Si usted o alguien que conoce está pasando por un momento difícil, la línea de ayuda para casos de suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988 o chateando en 988lifeline.org .

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.