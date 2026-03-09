Se espera que el condado apruebe una resolución contra la instalación del ICE en San Antonio

Lee esta historia en inglés.

Se espera que los comisionados del Condado de Bexar aprueben una resolución que exprese una fuerte oposición a un centro de procesamiento y detención del ICE en San Antonio.

Los comisionados se reunirán en el segundo piso del palacio de justicia del condado el martes a las 9 a.m.

La resolución contra la instalación exige que el ICE sea transparente sobre todo recinto local que opere y tome en consideración la voz de los residentes del Condado de Bexar.

La resolución señala que los comisionados son responsables de proteger la salud pública y la gobernanza constitucional en el condado y, al hacerlo, exige que el ICE cumpla con los estándares federales y la constitución en lo que respecta a la salud de los detenidos, la seguridad, el debido proceso y el acceso a un abogado.

La resolución agrega que las instalaciones del ICE han experimentado condiciones inseguras, comida podrida, atención médica inadecuada y exposición a enfermedades.

"Los centros de detención del ICE han experimentado brotes de sarampión y otros incidentes de enfermedades infecciosas, lo que crea riesgos para los detenidos, el personal, las comunidades circundantes y los recursos de salud pública locales, y se sabe que el sarampión causa complicaciones médicas graves y duraderas", afirma la resolución.

El Departamento de Seguridad Nacional compró recientemente una propiedad de casi 640,000 pies cuadrados en el East Side, que es seis veces el tamaño de un Walmart típico.

Notas periodísticas sobre la compra provocaron varias protestas, incluidas algunas grandes concentraciones en el centro de la ciudad.

El estado de Texas alberga la mayor cantidad de centros de detención y procesamiento de inmigrantes en el país, según funcionarios del condado.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

