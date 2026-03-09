El condado de Bexar considerará financiar la restauración de la icónica marquesina de neón de el Teatro Alameda

Lee esta historia en inglés.

Los comisionados del condado de Bexar considerarán el martes aprobar 2.5 millones de dólares para restaurar el icónico letrero de neón con forma de espada y marquesina en el Teatro Alameda en West Houston St.

La reunión de comisionados comienza a las 9 a. m. en el segundo piso del palacio de justicia del condado.

El condado de Bexar firmó un acuerdo de financiación y desarrollo con la ciudad, Alameda Theater Conservancy y Texas Public Radio para proporcionar un total de 23 millones de dólares para la renovación y restauración del histórico teatro, según un documento del condado sobre el tema.

En febrero de 2020, el anexo del teatro se transformó en la nueva sede de Texas Public Radio. Se completó la primera fase de construcción del teatro para que este se convierta en un espacio adaptable a diversas presentaciones.

La campaña de recaudación de fondos de Alameda Theater Conservancy se vio interrumpida por la pandemia de COVID-19, pero desde entonces se ha reanudado para recaudar 17 millones de dólares, lo que a su vez permitirá que el proyecto aproveche 20 millones de dólares en créditos fiscales estatales y federales.

Se espera que esos fondos sean los últimos que se necesiten para devolverle a Alameda su antigua gloria, cuando alguna vez fue un palacio de cine mexicano-estadounidense que atraía a estrellas de cine mexicanas para sus debuts y actuaciones en películas.

Se espera que los miembros de la Junta de Conservación del Teatro Alameda se dirijan a los comisionados del condado en la reunión y proporcionen un cronograma para completar las renovaciones en el lugar que celebrará el entretenimiento latino y en español.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.