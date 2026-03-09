El clima inestable continúa hasta el miércoles en San Antonio

Lee esta historia en inglés.

Se espera que otro frente frío llegue el martes por la noche y provoque más lluvia en el área de San Antonio, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se espera lluvia en la mayor parte del área de San Antonio el martes por la noche y el miércoles por la mañana, lo que hará que el camino al trabajo en el "día de joroba" sea un poco resbaladizo. Se espera que las lluvias disminuyan alrededor de la hora del almuerzo del miércoles.

No se puede descartar por completo el riesgo de condiciones meteorológicas severas en la zona de San Antonio durante el mismo período, incluyendo granizo de gran tamaño, vientos destructivos y uno o dos tornados breves. Sin embargo, las probabilidades son mayores para ese escenario al oeste de Alamo City, desde la frontera entre Eagle Pass, Kerrville y Burnet.

El frente frío, la nubosidad y la lluvia contribuirán a mantener bajas las temperaturas máximas diurnas en la región. El jueves, la máxima rondará los 70 grados. Al amanecer, las temperaturas estarán ligeramente por encima o por debajo de los 50 grados el jueves y el viernes.

Una tendencia de calentamiento hará que las temperaturas máximas vuelvan a rondar los 80 grados este fin de semana.

Las lluvias del fin de semana pasado se acumularon en algunas zonas del área de San Antonio. En las zonas al sureste de la ciudad se registraron entre dos y tres pulgadas de lluvia entre el viernes y el lunes.

En general, la mayor parte del condado de Bexar recibió entre un cuarto y media pulgada de lluvia durante el mismo período. Se han registrado alrededor de un tercio de pulgada de lluvia en el Aeropuerto Internacional de San Antonio desde principios de marzo.

Durante el año, el aeropuerto solo ha registrado 1.8 pulgadas de lluvia, o aproximadamente dos pulgadas por debajo del promedio típico del año hasta la fecha.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

