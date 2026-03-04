Nirenberg derrota al actual juez Sakai en las primarias demócratas para juez del condado de Bexar

Lee esta historia en inglés.

El ex alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, estará en la boleta de noviembre como candidato demócrata para juez del condado de Bexar después de derrotar al titular Peter Sakai en las primarias del martes.

A las 8:27 p. m., cuando se informaron los totales de votación anticipada, Nirenberg tenía el 62% de los votos en comparación con el 38% de Sakai, según los resultados del Departamento de Elecciones del Condado de Bexar.

El resultado desbanca a un titular que estaba en su primer mandato en uno de los puestos electos más poderosos del gobierno local.

El juez del condado de Bexar es el principal funcionario electo del condado y preside el Tribunal de Comisionados, que supervisa el gobierno del condado.

Nirenberg, quien nunca ha perdido una elección, se enfrentará al candidato republicano Patrick Von Dohlen este otoño. Von Dohlen se postuló sin oposición para la nominación.

“No solo ganamos unas primarias”, dijo Nirenberg a la multitud en su fiesta de la victoria. “Nos comprometimos a reparar un sistema judicial quebrado. Decidimos que todos deberían tener acceso a atención médica de calidad, independientemente de su código postal, y estamos de acuerdo en que nadie debería tener que elegir entre un techo y comida”.

Sakai, juez y exfiscal con amplia experiencia, fue elegido juez del condado de Bexar en 2022 y asumió el cargo al año siguiente. Durante su mandato, los líderes del condado debatieron importantes propuestas de desarrollo, como un nuevo estadio para los Spurs y un distrito deportivo en el centro, además de abordar inversiones en control de inundaciones, iniciativas de seguridad pública, la inseguridad alimentaria durante el cierre del gobierno federal y las discusiones en curso sobre la capacidad carcelaria y las reformas de la justicia penal.

Estos temas formaron parte del contexto de las primarias de este año. La participación demócrata superó a la republicana en las primarias de 2026, especialmente durante la votación anticipada en el condado de Bexar, tradicionalmente de tendencia demócrata. La votación demócrata en el condado de Bexar y en todo Texas incluyó varias contiendas importantes, incluyendo las candidaturas al Senado y a la gobernación de los Estados Unidos.

Brian Kirkpatrick / TPR Peter Sakai

Dado el historial de votación del condado, las posibilidades de Nirenberg de asegurar la victoria a finales de este año son altas.

Nirenberg es uno de los alcaldes con más años de servicio en la historia de San Antonio. La carta constitutiva de la ciudad limita el mandato de los alcaldes a ocho años. Nirenberg ejerció el cargo desde 2017 hasta el año pasado.

De ser elegido en noviembre, Nirenberg seguiría una trayectoria familiar en la política local. El exalcalde de San Antonio, Nelson Wolff, se desempeñó posteriormente como juez del condado de Bexar de 2001 a 2022, tras haber sido alcalde de 1991 a 1995. Bryan V. Callaghan Jr. también ocupó ambos cargos a principios del siglo XX.

Durante su mandato, Nirenberg supervisó la respuesta de la ciudad a la pandemia y defendió el programa Ready to Work, que capacita a los residentes para nuevas carreras utilizando los ingresos de un impuesto sobre las ventas aprobado por los votantes en 2020.

El desafío de Nirenberg a Sakai sorprendió a algunos analistas políticos. Si bien ambos habían colaborado en temas regionales y compartían puntos de vista similares sobre diversas políticas, incluyendo críticas a las recientes redadas del ICE en San Antonio, las primarias finalmente enfrentaron a los dos demócratas.

Cuando Sakai deje el cargo el 1 de enero de 2027, es poco probable que vuelva a postularse. Pero afirmó que tendrá un nuevo tema clave en el que centrarse. "No soy un político de carrera... O sea, este probablemente sea mi último trabajo", declaró. "Y... bueno, puedo dedicarme a cuidar de mis nietos".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

