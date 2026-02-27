El escándalo que rodea al Representante Tony Gonzales conmociona a una de las fronteras políticas más disputadas en los Estados Unidos

Lee esta historia en inglés.

UVALDE, Texas — Las acusaciones que involucran al congresista Republicano Tony Gonzales y a una ex miembro de su personal que luego se quitó la vida resuenan en todo el extenso Distrito 23 del Congreso de Texas.

Las acusaciones, reportadas inicialmente por el San Antonio Express News, han alterado una de las contiendas congresionales más seguidas del estado. Gonzales las niega, califica el escándalo de ataque político y afirma que se mantiene en la contienda y en el cargo.

En el Centro Cívico de Uvalde, la votación anticipada para las primarias de Texas está en marcha. Afuera, en el estacionamiento de la ciudad, a unos 112 kilómetros al oeste de San Antonio, más de 20 miembros de campaña están haciendo presentaciones de última hora para sus candidatos locales.

Ricky Gimler salió del centro cívico después de votar y dijo que lo que está sucediendo en las primarias Republicanas para el Distrito Electoral 23 ha cambiado su visión de Gonzales.

"Estuve a favor de Tony desde el principio de su elección hace años. Pero después de lo ocurrido aquí en Uvalde con la joven, no puedo apoyarlo", expuso Gimler.

Gimler se refería a Gonzales y a su ex-empleada Regina Santos-Aviles.

Santos-Aviles se quitó la vida en septiembre prendiéndose fuego en el patio trasero de su casa en Uvalde.

Han circulado públicamente mensajes de texto explícitos que supuestamente muestran a Gonzales presionando a Santos-Aviles para tener relaciones sexuales. Los mensajes no han sido verificados de forma independiente.

Una comunidad que todavía lucha con la pérdida

La muerte de Santos-Aviles sigue pesando profundamente en una comunidad de Uvalde siempre unida, que aún arrastra el trauma del tiroteo ocurrido en la Escuela Primaria Robb en 2022. Santos-Aviles era reconocida por su trabajo con la cámara de comercio local y otras organizaciones locales.

Diana Olvedo Karu, candidata a comisionada del Condado de Uvalde, afirmó que las revelaciones han sido dolorosas para los residentes.

"Bueno, me alegro de que finalmente haya salido a la luz", admitió Karu.

Ella aclaró que la situación va más allá de la política.

Fue un incidente realmente desafortunado y, ya saben, no podemos minimizarlo como un simple asunto. Es decir, esta joven llegó al extremo de suicidarse de una forma horrible, destacó Karu.

Muchos residentes se negaron a hablar públicamente sobre la muerte de Santos-Aviles, diciendo que era un asunto personal.

“La gente parece creer que no es gran cosa. Es decir, no ven el panorama general”, expuso Karu.

Ese panorama más amplio incluye preguntas sobre la rendición de cuentas y quién representará a Uvalde y al enorme distrito electoral. Este se extiende desde San Antonio hasta El Paso, abarcando 1,287 kilómetros de la frontera entre los Estados Unidos y México.

Una carrera con mucho juego político

Gonzales se enfrenta a un fuerte contrincante en las primarias, Brandon Herrera, un influencer de YouTube a favor de las armas, que hace dos años estuvo a 407 votos de vencerlo en una segunda vuelta. En esta campaña, está haciendo del escándalo de Gonzales un tema candente.

“Es irrefutable que Tony Gonzalez es un hombre malvado y debe ser destituido. La próxima semana, el 3 de marzo, los votantes tendrán la oportunidad de hacer oír su voz”, declaró Herrera en un video de YouTube.

Herrera también pidió la renuncia de Gonzales.

“Esta es tu última oportunidad de ser un hombre y asumir cierta responsabilidad”, recalcó Herrera.

Los observadores políticos dicen que la controversia podría reconfigurar la carrera independientemente de quién gane la nominación Republicana.

Jon Taylor, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Texas en San Antonio, dijo que Gonzales ahora enfrenta un daño político significativo.

“Este es un caso de ¿renuncio ahora o dejo que los votantes decidan básicamente expulsarme del cargo?”, ejemplificó Taylor.

Taylor añadió que el escándalo podría generar una oportunidad para los Demócratas en las elecciones generales. Si Gonzales logra ganar las primarias, los votantes podrían rechazarlo. Y si Herrera gana las primarias, Taylor adelantó que podría ser demasiado extremista para el distrito.

“Hay muchas preguntas y preocupaciones sobre su enfoque casi hiperactivo en torno a los derechos de armas y la legislación sobre armas, en detrimento potencialmente de todo lo demás”, detalló Taylor.

El Informe Político de Cook califica al distrito 23 de Texas como Republicano sólido con una inclinación partidista de R+7. Y la reciente redistribución de distritos lo hizo más rojo.

Juanita Martinez, presidenta del Partido Demócrata del Condado de Maverick, agregó que el escándalo podría afectar las posibilidades Republicanas en noviembre.

"Para ser honesto, dado que Tony es moderado, a veces pienso que tenemos más posibilidades de ganar si Brandon es el candidato", señaló Martinez.

Los votantes decidirán qué viene después

Tampoco está claro qué Demócrata se presentará a las elecciones generales. Esa es una pregunta que los votantes deberán decidir el día de las primarias, el 3 de marzo.

Al otro lado de este vasto distrito fronterizo, las consecuencias de un escándalo ahora están en manos de los propios votantes.

