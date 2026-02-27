De Jalisco a Texas: La muerte de El Mencho desencadena violencia en la frontera

Lee esta historia en inglés.

La detención y asesinato de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, desató una ola de violencia en más de 20 estados con 252 hechos violentos. Pero una de los primeros in incidentes ocurrió en Reynosa, Tamaulipas.

Alrededor de las 8:00 a.m. del domingo, varios autos fueron incendiados, bloqueando carreteras. Al principio, no hubo una explicación clara, ya que no había un operativo de seguridad local visible que justificara este tipo de bloqueo. No fue hasta alrededor de las 10:00 a.m. que comenzaron a surgir preguntas sobre la muerte del líder.

La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tamaulipas está confirmada desde 2023. En ese entonces, el gobierno estadounidense declaró haber formado una alianza con la facción “Metros” del Cártel del Golfo para tomar el control de las operaciones de tráfico aduanero y robo de combustible (o huachicoleo), y mantener el control sobre esta parte de Tamaulipas.

Cecilia Farfan, directora del Observatorio de América del Norte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), explica que “las ciudades fronterizas como Reynosa son importantes porque la frontera es una región donde se genera valor agregado”. Cuando las sustancias se desplazan hacia el norte, eso provoca un aumento en su precio una vez que cruzan la frontera con los Estados Unidos. El valor de las armas de fuego y municiones traficadas aumenta al ingresar a México.

Aunque Tamaulipas está geográficamente lejos de Jalisco y Michoacán —los principales centros de operación del CJNG— la dinámica del crimen organizado conecta estrechamente a estas regiones.

“El Primito”, identificado como originario de Colima, viajó a Tamaulipas para hacerse cargo de la facción de los “Metros”. En Reynosa, supuestamente supervisaba la estructura de tráfico de combustible a través de los puentes que conectan Reynosa con el Valle del Río Grande en Texas.

El gobierno estadounidense posee información considerable sobre los operadores involucrados en esta red, incluyendo operaciones de logística ambiental y contrabando de combustible realizadas mediante mecanismos fiscales. James y Maxwell Jensen —cuya extradición ha sido solicitada por el gobierno mexicano por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz y Tamaulipas— están vinculados a "El Primito".

El CJNG tiene presencia en 28 de los 32 estados de la República Mexicana y opera en 40 países, incluyendo Estados Unidos. El robo de combustible es una red muy extensa que involucra no solo a actores criminales, sino también a extensas redes de funcionarios públicos vinculados a los puentes fronterizos de ambos lados.

El horror de los narcobloqueos

El domingo, alrededor de las 8:00 a.m., Daniel, ingeniero civil que no quiso revelar su apellido por temor a represalias, tuvo que viajar de Tepic a Guadalajara por trabajo. Mientras conducía por la carretera, varios compañeros comenzaron a compartir la noticia de vehículos en llamas en Puerto Vallarta. Corrió y logró llegar a Guadalajara cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.

“Desafortunadamente, estamos acostumbrados a ver esto, pero se sintió diferente”, explicó Daniel. Había camiones en llamas, así que decidió regresar, pero ya era demasiado tarde. Como muchos otros, Daniel tuvo que estar en la carretera presenciando tiroteos y autos incendiados durante casi 10 horas. Para cuando llegó a Guadalajara, la ciudad de 5.6 millones de habitantes parecía un pueblo fantasma.

Al día siguiente, David Mora, analista senior para México del International Crisis Group, llegó a Guadalajara. Si bien la situación era tranquila, la tensión era palpable. La mayoría de los comercios estaban cerrados, así que tuvo que caminar más de una hora por una de las avenidas principales para comprar unos tacos. En la fila de cuatro horas, conoció las experiencias de los corredores que tuvieron que pasar una noche extra después del medio maratón, con agentes de la Guardia Nacional.

“Me contaron lo violenta que fue toda la situación, de los muchos compañeros que habían sido asesinados”. Más de 25 miembros de la Guardia Nacional murieron durante la captura.

Para Mora, las represalias se desvanecerán, pero no la violencia. “Esa demostración orquestada de fuerza en todo el país, no solo en Jalisco y los estados del oeste, sino hasta la frontera entre Estados Unidos y México en Tamaulipas… esa demostración de presencia territorial en todo México ya era suficientemente violenta”.

Lo que viene a continuación todavía es difícil de anticipar.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

