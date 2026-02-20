El pan dulce cobra protagonismo en serie de talleres locales este fin de semana

Lee esta historia en inglés.

Desde conchas azucaradas hasta empanadas de mantequilla rellenas de frutas de temporada como piña, calabaza y manzana, pan dulce —y las panaderías que lo venden— son un pilar en todo San Antonio.

Melissa Johnson es la vicepresidenta de suministros para pasteles de primera calidad , que ofrece clases de repostería en San Antonio a través de sus talleres Bake Lab.

“Dondequiera que vayas, ves algún tipo de pastel mexicano”, dijo Johnson. “Siento que la gente está intrigada y quiere aprender a servir ese pastel en sus propias mesas”.

El pan dulce será el protagonista del taller de dos días del Bake Lab, impartido por el reconocido pastelero Alex Peña. Peña es el fundador de evolución de la repostería y el autor del libro de cocina La panadería mexicana , la primera guía completa del pan dulce mexicano para panaderos caseros y profesionales.

Peña dijo que el pan dulce tiene raíces profundas en San Antonio, que se remontan a la fundación de la ciudad en 1718.

"La razón por la que el pan dulce está tan arraigado en San Antonio es porque ya existía; ha estado allí durante tantos años", explicó. "Ha sido parte de la vida cotidiana y de la cultura. No fue traído. En realidad, fue heredado a través de las culturas paralelas de la zona".

Peña detalló que el pan dulce es diferente a cualquier otro estilo de repostería y agregó que ofrece una amplia variedad que se vincula con muchas culturas diferentes.

"Hay cierto desarrollo morisco allí, así que hay una conexión musulmana y árabe con algunos de los polvorones. Los españoles, por supuesto, introdujeron el concepto del trigo y también esa conexión con los moros", expuso. "Luego están los conceptos franceses que, de hecho, están construyendo las diferentes categorías utilizando las técnicas francesas".

El segundo día se centrará en el pan fino, un pan dulce tradicional mexicano que se caracteriza por una masa rica, una mezcla entre pan y galleta. Es una de las pocas categorías de pan mexicano que se desarrolló en Norteamérica como parte de la panadería mexicana.

Melissa Johnson, de Bake Lab, afirma que el taller está abierto a todos: desde entusiastas culinarios hasta panaderos caseros y pasteleros capacitados que buscan ampliar su oferta.

“Tenemos una panadería local que ni siquiera ofrece un pastel mexicano como uno de sus productos en este momento, y él también está muy emocionado de tomar el curso para ofrecer una concha como parte de uno de sus productos”.

Peña señaló que está emocionado de compartir las técnicas y la historia del pan dulce para que los estudiantes puedan desarrollar las recetas en la comodidad de su propia cocina.

"Esa es nuestra visión: cultivar una comunidad de panaderos. Ya seas principiante o alguien que quiera renovarse, hablemos de la profesión", precisó Peña.

Johnson añadió que King Arthur Flour también patrocinará dos lugares para estudiantes locales de high school.

"(Esto) ayuda a crear caminos significativos para los estudiantes que desean seriamente seguir carreras en el arte de la panadería y la pastelería", dijo.

El Chef Peña tendrá una sesión de firma de libros de cocina gratis de The Mexican Bakery el viernes 20 de febrero en The Bake Lab en 10731 I-35 Frontage Rd.

El taller de pan dulce de dos días es este sábado y domingo, 21 y 22 de febrero. Los participantes interesados pueden hagan clic aquí para registrarse o para obtener más información.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

