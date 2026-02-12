Gonzaba abre otro Centro Médico del Sureste en el vecindario de San Antonio con opciones de atención limitadas

Lee esta historia en inglés.

El Grupo Médico Gonzaba está ampliando su atención a los pacientes en San Antonio con la apertura de un hospital en el sureste de la ciudad.

El Centro Médico Gonzaba Southeast de 33,000 pies cuadrados, ubicado en 1130 Goliad Rd., incluye docenas de salas de examen, servicios de laboratorio y un centro de eventos para adultos mayores.

El vicepresidente de asuntos médicos, Dr. Tom Gonzaba, dijo que ser propiedad de médicos le permite a la organización enfocarse directamente en los pacientes.

“Somos una organización propiedad de médicos, dirigida por médicos e independiente, no dirigida por planes de salud o sistemas hospitalarios”, afirmó.

El nuevo centro atiende a una zona donde los residentes suelen tener acceso limitado a atención integral. Algunas zonas del sureste tienen menos proveedores de atención primaria per cápita que otras zonas de la ciudad, y los pacientes viajan con frecuencia por toda la ciudad para recibir servicios especializados o de urgencia.

En toda la ciudad, los datos de salud muestran que más del 16% de los adultos de San Antonio viven con diabetes tipo 2, una tasa más alta que el promedio nacional, lo que subraya la necesidad constante de atención primaria y preventiva accesible.

“En esta zona de la ciudad hay algunos médicos individuales y otros grupos médicos, pero ninguno brinda un paquete completo de atención integral y muy coordinada bajo un mismo techo”, dijo Gonzaba.

Gonzaba Medical Group se fundó en 1960 y ahora opera 10 sucursales en San Antonio.

El nuevo centro está ubicado en el barrio donde se crió la familia Gonzaba.

"Somos gente local y estamos verdaderamente arraigados en la comunidad", expresó Gonzaba.

