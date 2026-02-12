Estudiante de la High School Stevens muere después de una emergencia médica durante una práctica de fútbol americano fuera de temporada

Lee esta historia en inglés.

Un estudiante de 16 años de la High School Stevens murió después de sufrir una emergencia médica durante una práctica de futbol fuera de temporada, según funcionarios del Distrito Escolar Independiente de Northside.

Las autoridades del distrito informaron que el adolescente se desmayó durante el entrenamiento del martes. Los entrenadores deportivos lo evaluaron en el lugar de los hechos antes de ser trasladado a un hospital local. Falleció la madrugada del miércoles.

El Distrito Escolar Independiente de Northside informó que se está llevando a cabo una investigación sobre la muerte del menor. El distrito no ha publicado más detalles sobre las circunstancias del incidente.

En una carta enviada a estudiantes, familias y personal, el director de la High School Stevens, Ryan Purtell, informó a la comunidad escolar sobre el deceso del joven.

“Nos entristece profundamente informarles que uno de nuestros estudiantes falleció esta mañana”, escribió Purtell. “Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento tan difícil”.

Purtell dijo que los consejeros escolares y el personal de apoyo estarán disponibles para los estudiantes en los próximos días.

También recomendó a los padres y tutores a estar atentos a las señales de dolor en sus hijos, incluida la dificultad para concentrarse, los cambios en el apetito o el abandono de las actividades habituales.

Northside ISD señaló que los consejeros permanecerán disponibles para los estudiantes y el personal mientras continúa la investigación.

Esta es una noticia en desarrollo que se actualizará.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.