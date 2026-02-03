Un débil frente frío trae clima de temporada a San Antonio

Lee esta historia en inglés.

Un frente frío débil tiene una probabilidad muy leve de provocar algo de lluvia al este de la I-35 el martes a medida que avanza hacia el área.

Es muy poco probable que San Antonio experimente esto, pero el pronóstico del tiempo para esta semana para la ciudad será más acorde con la temporada.

Calor superior al promedio o frío inferior al promedio han caracterizado la mayor parte de este invierno. Sin embargo, esta semana las temperaturas máximas diurnas oscilarán entre los 60 °F y los 70 °, y las mínimas matutinas, principalmente entre los 40 °F/ y los 50 °F.

Febrero podría ser el mes más difícil de predecir para los meteorólogos. Puede haber frío extremo, y si San Antonio tiene una mezcla invernal, febrero será el mes con más probabilidades de experimentarlo. Cómo olvidar el temporal invernal de febrero de 2021 que dejó sin electricidad o agua, o ambos, a algunas partes de la ciudad.

Febrero también es el mes en el que la ciudad tendrá su última helada, generalmente alrededor del 24 de febrero.

Este mes también puede presentar un clima inusualmente cálido. El pronóstico a largo plazo para este mes y el resto del invierno indica temperaturas más cálidas de lo habitual y una probabilidad de precipitación similar a la de un febrero típico.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

