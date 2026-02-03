El Representante Castro dice que el niño liberado de Dilley se está recuperando mientras el brote de sarampión aumenta las críticas a las instalaciones del ICE

Lee esta historia en inglés.

El Representante estadounidense Joaquin Castro (D–San Antonio) dijo que Liam Conejo Ramos, de 5 años, parecía estar recuperándose y "en mucho mejor estado" después de que el niño fue liberado de la custodia federal de inmigración durante el fin de semana, ya que los nuevos casos de sarampión confirmados en el centro de detención familiar de Dilley provocaron una cuarentena y obligaron a Castro a cancelar otra visita planificada.

En una transmisión en vivo el lunes, Castro describió cómo acompañó a Liam y a su padre fuera del centro de detención el sábado por la noche y cómo se estabilizaron antes de tomar un vuelo de regreso a Minneapolis a la mañana siguiente. Castro contó que el niño le dijo que quería papas fritas, por lo que fueron a un McDonald's en Pearsall.

"Quería asegurarme de que él y su padre regresaran a San Antonio y estuvieran listos para el vuelo a la mañana siguiente", señaló Castro, y agregó que los residentes locales donaron ropa y pijamas para el niño.

Castro comparó la condición de Liam durante el viaje de liberación con lo que dijo haber observado durante una visita anterior al centro de detención, cuando el menor "no parecía estar en buen estado". En el vuelo de regreso, Castro expresó que el niño estaba "mucho más activo y animado esta vez" y "simplemente emocionado de llegar a casa".

Castro también agradeció al juez federal que ordenó la liberación del padre y su hijo añadiendo que el fallo criticó duramente el trato que da la administración a las familias y los niños inmigrantes.

La actualización de Castro se produjo cuando funcionarios estatales y federales confirmaron al menos dos infecciones de sarampión entre los detenidos en las instalaciones de Dilley, lo que llevó a los funcionarios de inmigración a detener el movimiento dentro del centro y poner en cuarentena a las personas que se cree que han estado expuestas.

Castro argumentó que el brote subraya preocupaciones más amplias sobre la capacidad médica y el hacinamiento en los centros de detención familiar.

"Deberían cerrar las instalaciones de Dilley", señaló en la transmisión en vivo, calificando la situación del sarampión como una "amenaza" no sólo para las familias que están dentro, sino también para los empleados y las comunidades circundantes.

Los funcionarios federales expusieron que el personal médico está monitoreando a los detenidos y que los que están adentro están recibiendo atención mientras continúan los esfuerzos de mitigación.

La oficina de Castro informó que un viaje de inspección a Dilley, programado para finales de esta semana, fue cancelado debido a la situación del sarampión. Castro indicó a los espectadores que aún planea visitar el Centro de Procesamiento del ICE del Sur de Texas en Pearsall el viernes.

En la transmisión en vivo, Castro atribuyó la responsabilidad más allá del gobierno federal, indicando que el gobernador de Texas, Greg Abbott, es tan responsable como el presidente Donald Trump de las consecuencias humanas de la agresiva aplicación de la ley migratoria en Texas. Castro mencionó las políticas estatales que exigen la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, incluyendo la ley de Texas sobre las llamadas "ciudades santuario", el Proyecto de Ley Senatorial 4.

Castro subrayó que Abbott debería poner fin a la cooperación obligatoria con las autoridades migratorias federales y agregó que el gobernador "debería rendir cuentas" ante lo que Castro caracterizó como abusos vinculados a redadas de inmigración y prácticas de detención.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.