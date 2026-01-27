Castro pide que se desmantele el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y se le haga un juicio político a Noem

Lee esta historia en inglés.

A raíz de dos tiroteos fatales de civiles durante operaciones federales de inmigración en Minneapolis este mes, el Representante Demócrata de San Antonio, Joaquin Castro, está pidiendo que se desmantele el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE son sus siglas en inglés) y que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfrente un juicio político, medidas que están intensificando una lucha política sobre cómo la administración Trump está llevando a cabo la aplicación de la ley migratoria.

La última muerte, la de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, ocurrió el 24 de enero durante un enfrentamiento relacionado con la aplicación de la ley que involucró a agentes federales.

El Departamento de Seguridad Nacional declaró que los agentes actuaron legalmente y en defensa propia, pero múltiples informes periodísticos basados en videos y relatos de testigos que circulan en línea han cuestionado la descripción inicial del gobierno de lo sucedido. El asesinato previo de Renee Good, residente de Minneapolis, el 7 de enero, ya había provocado indignación local y la exigencia de supervisión.

Castro declaró a Texas Public Radio que un número creciente de estadounidenses de todo el espectro político cree que el ICE debería desmantelarse, argumentando que la aplicación de la ley migratoria puede continuar, pero que debería estar a cargo de otras agencias y con restricciones legales más claras. Añadió que Noem debería ser sometida a un juicio político.

El Gobernador Greg Abbott, aliado cercano del Presidente Donald Trump en materia de inmigración, también ha intervenido, aunque desde una perspectiva radicalmente distinta. En declaraciones a la radio conservadora KSKY-AM, Abbott afirmó que el ICE necesita "recalibrar" su postura y recuperar la confianza pública, al tiempo que culpó a los líderes Demócratas de Minnesota, al Gobernador Tim Walz, y al Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de fomentar el descontento social en medio de las protestas.

Los tiroteos de Minneapolis también han generado mayor interés en las prácticas de detención de inmigrantes fuera de Minnesota, incluyendo el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, a unos 112 kilómetros al sur de San Antonio. Otra controversia nacional estalló después de que el ICE detuviera a Liam Conejo Ramos, de cinco años, y a su padre en un suburbio de Minneapolis y los trasladara al centro de Dilley.

El DHS ha cuestionado las afirmaciones de funcionarios locales de que el niño fue "utilizado como anzuelo", diciendo que los agentes estaban intentando arrestar al padre y que un oficial se quedó con el menor por seguridad.

Durante el fin de semana, familias inmigrantes protestaron en el centro de Dilley. El abogado Eric Lee, quien se encontraba en el centro para reunirse con un cliente, describió haber escuchado a familias y niños coreando y gritando durante lo que los guardias describieron como "un incidente".

Lee afirmó que las condiciones de las familias en el centro de detención de Dilley son inhumanas. Describió el agua potable como "pútrida" y dijo que la comida tenía bichos.

“Este no es un lugar donde quieres que tu hijo esté ni siquiera 15 minutos”, señaló Lee.

Castro declaró que su oficina está presionando a las autoridades federales para obtener información sobre Ramos e instando al ICE a liberar al niño. Castro indicó que viajará a Dilley el miércoles con su colega congresista Demócrata Jasmin Crockett para inspeccionar las instalaciones del ICE.

También se reunirán con Ramos y su padre. "Quiero verificar su bienestar y también exigir su liberación", afirmó Castro.

El Senador de Connecticut Chris Murphy explicó que le negaron la entrada a las instalaciones de Dilley y a otro sitio de detención del sur de Texas, calificando la negación de ilegal y argumentando que obstruye la supervisión del Congreso.

Los Republicanos ya respondieron. El Representante Tony Gonzales, cuyo distrito incluye Dilley, acusó a los Demócratas de "fanfarronería" y ha promovido un video que, según él, muestra que el centro presta servicios a niños.

Mientras tanto, el debate público sobre el desmantelamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE son sus siglas en inglés) parece extenderse más allá de Washington. Un informe reciente de la revista Time citó encuestas que sugieren que el apoyo a la abolición del ICE ha aumentado, incluso entre los Republicanos, tras los incidentes de Minneapolis.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

