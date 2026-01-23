El área de San Antonio se suma a la advertencia de tormenta invernal

Lee esta historia en inglés.

El condado de Bexar y San Antonio han sido agregados a una advertencia de tormenta invernal debido a que se espera que un frente ártico llegue al área el viernes por la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La alerta de tormenta invernal está vigente desde las 6 p. m. del sábado hasta el mediodía del domingo. Los condados limítrofes que también están bajo la alerta de tormenta invernal incluyen los condados de Bandera, Comal, Guadalupe, Kendall y Wilson.

Es probable que toda la zona de San Antonio reciba algo de lluvia desde la noche del viernes hasta la madrugada del domingo. La precipitación total durante ese período podría alcanzar una pulgada o más en algunas zonas.

Las temperaturas bajarán a alrededor de 40 el viernes por la noche y continuarán bajando a alrededor de 35 el sábado por la tarde.

Pero a medida que la noche del sábado se convierte en la madrugada del domingo, la lluvia fría podría convertirse en lluvia helada en Alamo City y son posibles acumulaciones de hielo de hasta un cuarto de pulgada en el área de San Antonio, lo que hace que conducir sea peligroso, especialmente en puentes y pasos elevados.

No se recomienda viajar. El Servicio Meteorológico Nacional informa que, si alguien debe viajar, lleve una linterna adicional, comida y agua en su vehículo en caso de emergencia. Puede obtener la información más reciente sobre el estado de las carreteras llamando al 1-800-452-9292 o visitando drivetexas.org.

Además, los conductores deben dejar suficiente espacio entre ellos y los demás conductores y calcular tiempo adicional para llegar a su destino. También deben evitar frenadas o aceleraciones repentinas, especialmente en cuestas y curvas, para mantener el control del vehículo en una carretera helada.

El frío extremo puede llegar a ser potencialmente mortal y probablemente dañará las tuberías desprotegidas y pondrá en riesgo al ganado.

La temperatura máxima en San Antonio el domingo será de 36 y la máxima el lunes rondará los 37. Las temperaturas mínimas desde el domingo por la mañana hasta el martes por la mañana estarán justo por encima o justo por debajo de 20.

La sensación térmica será de un solo dígito e incluso podrá llegar a 5 grados bajo cero en ocasiones en el área de advertencia debido a ráfagas de viento del norte de 35 millas por hora en ocasiones.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

