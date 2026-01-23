Advertencia de tormenta invernal para San Antonio significa que proteger las tuberías es necesario

Lee esta historia en inglés.

El Sistema de Agua de San Antonio (SAWS son sus siglas en inglés) informa que está preparado para mantener el suministro de agua a los clientes este fin de semana helado.

La empresa de servicios de agua de la ciudad informa que se han realizado mejoras desde el evento invernal de febrero de 2021, cuando el clima helado dejó sin servicio de agua a partes de la ciudad.

Se han instalado generadores en lugares cruciales para garantizar el servicio de agua. Los servicios de emergencia seguirán disponibles las 24 horas, según SAWS.

Si los clientes pierden el servicio de agua durante condiciones de congelamiento, SAWS dijo que los siguientes pasos ayudarán a determinar si puede resolver el problema dentro de su hogar:

Revise varios grifos para ver si la interrupción es aislada.

Pregunte a los vecinos si están experimentando interrupciones en el servicio.

Confirme que la casa esté adecuadamente calefaccionada y considere si usted estuvo fuera durante la helada.



Nick Gonzales, gerente comercial de AAA Auger Plumbing Services, dijo que hay varias medidas que los habitantes de San Antonio pueden tomar para proteger las tuberías de su hogar y evitar que exploten durante una helada.

En lugar de configurar todos los grifos interiores de la casa para que gotean, dijo que el grifo interior más alejado del medidor de agua exterior debería configurarse para que gotee de manera constante y ligera, y no solo para evitar que las tuberías interiores se congelen.

"Quieres que el agua recorra una larga distancia y mantenga ese movimiento", dijo.

Gonzales también dijo que se deben abrir los gabinetes debajo de los fregaderos para que el aire caliente de la casa pueda circular alrededor de ellos.

En exteriores, los grifos de las mangueras de agua deben cubrirse con un cono aislante comprado en una ferretería o envolverse cómodamente con toallas o ropa vieja.

Añadió que es muy importante también retirar la manguera de un grifo exterior. Gonzales explicó que el agua atrapada en una manguera puede congelarse y llegar al grifo.

Dijo que si decide cortar el suministro de agua en un medidor de la calle para proteger su plomería, asegúrese de que la línea de agua de su hogar esté drenada abriendo todos los grifos dentro de su hogar.

Gonzales afirmó que lo mismo aplica a los sistemas de rociadores subterráneos conectados a medidores. No solo deben cerrarse, sino también drenarse.

Muchos residentes que se han mudado a San Antonio, especialmente de estados más fríos del norte, podrían pensar que estas medidas son excesivas. Pero Gonzales dijo que hay una razón por la que son necesarias.

"Aquí en Texas, como el invierno no es tan común como el invierno en Vermont, todas nuestras líneas de agua no son más profundas, en la mayoría de los casos, 18 pulgadas debajo del suelo", dijo.

Las tuberías menos profundas se congelan más fácilmente que las más profundas debido al menor aislamiento del suelo que las rodea.

Nota del editor: AAA Auger Plumbing Services patrocina a Texas Public Radio. Los cubrimos como a cualquier otra empresa, institución u organización.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.

