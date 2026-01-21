San Antonio podría experimentar un frío intenso y continuo por más de 48 horas este fin de semana

Lee esta historia en inglés.

Se espera que un frente frío ártico provoque nieve, aguanieve y hielo y llegue a Texas el viernes.

La cantidad exacta de precipitación helada que caerá en el norte y el oeste de Texas sigue siendo discutible, pero hay probabilidades moderadas a fuertes de que se produzca una mezcla invernal.

No se pueden descartar precipitaciones heladas al sur hasta San Antonio.

Matthew Brady, del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que la cantidad de nieve que caerá en el centro y sur de Texas dependerá de cuándo y dónde el frente frío colisione con la humedad de Baja California.

"La combinación de esos dos factores crea una receta para condiciones de hielo y quizás incluso una tormenta de hielo de gran impacto en Hill Country y el área metropolitana de Austin".

Se espera que las acumulaciones sean ligeras, pero las temperaturas extremadamente frías y la sensación térmica aún más baja significan que es hora de pensar en cuatro aspectos.

"Con temperaturas que van desde un solo dígito hasta los 20 grados, definitivamente hay 4 aspectos de proteger del clima frío: personas, mascotas, plantas y tuberías".

Brady afirmó que es posible que haya un período de más de 48 horas de temperaturas cercanas al punto de congelación, congelación o bajo cero en el área de San Antonio desde las 6 a.m. del sábado hasta las 10 a.m. del lunes.

Alentó a los residentes de Hill Country y el sur de Texas a estar atentos a los pronósticos en los próximos días, ya que las cosas pueden cambiar antes de este fin de semana.

Houston, normalmente templado, tiene probabilidad de aguanieve a medianoche a medida que el sábado pase a domingo. Las temperaturas máximas del domingo en Bayou City rondarán los 30s.

Incluso la frontera registrará temperaturas cercanas al punto de congelación el domingo por la mañana.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.