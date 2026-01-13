Caridades Católicas de San Antonio nombra presidente y director ejecutivo

Lee esta historia en inglés.

El nuevo presidente y director ejecutivo de una de las organizaciones benéficas locales más grandes de San Antonio fue presentado durante una conferencia de prensa el lunes.

Ada Saenz asume el mando de Caridades Católicas de San Antonio después de desempeñarse anteriormente como directora del San Antonio Boys & Girls Club, parte de sus 25 años de experiencia sin fines de lucro.

Saenz dijo que está lista para trabajar y ayudar a niños, familias, veteranos y personas sin hogar. Y el compromiso de la organización con los migrantes sigue tan firme como siempre.

"No pensamos en la política", señaló. "Pensamos en el ser humano, en la familia y en los niños que enfrentan muchas necesidades y situaciones difíciles, y es entonces cuando Caridades Católicas interviene y les ayuda con todo lo que están enfrentando".

Expuso que ha sido difícil para las organizaciones sin fines de lucro recaudar dinero para llevar a cabo sus misiones en los últimos años.

"Muchas organizaciones sin fines de lucro han tenido que soportar recortes de financiación", señaló Saenz. "Recortes del gobierno, pero también de entidades corporativas que no tienen tanto dinero para donar".

El arzobispo católico Gustavo Garcia-Siller reiteró el apoyo de la Iglesia a los migrantes que son nuevos en el país.

"En su primer discurso sobre el Estado del Mundo la semana pasada, el Papa León XIV reiteró el énfasis del (Papa) Francisco en los migrantes y refugiados, insistiendo en que cada migrante es una persona con derechos inalienables".

Garcia elogió el trabajo desinteresado de Saenz "en favor de los desfavorecidos" que realizó en el pasado y agradece su "experiencia" en el equipo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.