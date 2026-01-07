Temores en México de una ofensiva estadounidense en su territorio tras el ataque a Venezuela

Lee esta historia en inglés.

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses desencadenó una polémica división de opiniones en México entre la condena oficial del gobierno y diversas reacciones públicas.

Algunos en México expresaron preocupación por las posibles consecuencias de la intervención en el ámbito local. Estos temores están vinculados a declaraciones anteriores del expresidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con tomar medidas contra los cárteles mexicanos tras calificarlos de organizaciones terroristas extranjeras.

El gobierno mexicano ha adoptado una postura firme. En un comunicado de prensa compartido por la Presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de enero, las autoridades condenaron enérgicamente las acciones militares unilaterales de Estados Unidos.

El comunicado señala que la operación viola el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza contra la soberanía de los Estados.

Sheinbaum enfatizó que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas para avanzar, reiterando la postura tradicional de México de que América Latina y el Caribe es una zona de paz. En su conferencia de prensa matutina, afirmó que "el intervencionismo nunca ha resultado en democracia".

David Mora, analista sénior para México del International Crisis Group, afirmó que la operación estadounidense en Venezuela no implica que una intervención similar en México sea inminente. Sin embargo, sí aumenta la presión sobre la Presidente mexicana para que profundice la cooperación en materia de seguridad con Washington.

“La gran diferencia aquí es que la Presidenta Claudia Sheinbaum no tiene acusación formal en ningún tribunal estadounidense”, dijo Mora. “Para Estados Unidos, ella es una Presidenta legítima. No es una criminal acusada”.

Aun así, señaló que los hechos en Caracas aumentan las expectativas de que México avanzará más para alinearse con la Casa Blanca en materia de seguridad.

“Sheinbaum y México van a redoblar sus esfuerzos en la estrategia de cooperación”, indicó, destacando marcos existentes como el Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos y los elogios del secretario de Estado, Marco Rubio, por la lucha antidrogas, el traslado de presos, las incautaciones y el intercambio de inteligencia desde México. “Sheinbaum va a redoblar sus esfuerzos, con la esperanza de que sea suficiente para aplacar la posibilidad de acuerdos militares”.

México también instó a las Naciones Unidas a actuar de inmediato para reducir tensiones y prevenir una mayor inestabilidad regional. "México mantiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman", añadió Sheinbaum en su declaración.

Mora explicó que una intervención directa de Estados Unidos en México sigue siendo poco probable, pero espera una participación militar más profunda como parte de operaciones conjuntas en lugar de una acción unilateral.

"Creo que no es tan probable, pero esto sin duda cambia el desarrollo de las cosas hasta ahora", expuso. Añadió que una mayor cooperación podría incluir misiones coordinadas dirigidas a criminales buscados por los tribunales estadounidenses.

“Deberíamos esperar una mayor participación militar estadounidense en México como el siguiente paso en este acuerdo de cooperación en materia de seguridad”, destacó Mora. “¿Por qué permitirían que Estados Unidos lo hiciera por sí solo, de forma unilateral?”

Señaló la reciente detención de Pedro Insunza Noriega, acusado en Estados Unidos de narcoterrorismo, como una señal de lo que puede venir.

“Lo que vamos a ver son más operaciones como esta, en las que México se alinea y cumple con la agenda de seguridad de Estados Unidos”, consideró, y agregó que la misma lógica ahora se extiende al comercio.

Las medidas de México para alinearse con las prioridades de Estados Unidos, incluidos los aranceles a los productos chinos, reflejan lo que Mora describió como un esfuerzo más amplio para evitar una acción unilateral: "Lo que está en juego aquí es la economía de México".

Enfrentamientos en la Ciudad de México

La diáspora venezolana en México celebró la captura de Maduro.

"Aunque llevaba mucho tiempo esperando este momento y soñando con él, nos tomó por sorpresa, pero de una manera positiva, porque era lo que necesitábamos", expresó José Parra, de 58 años, quien tuvo que abandonar Venezuela hace 17 años.

Desde 2014, casi 8 millones de venezolanos han huido del país, según la OIM – ONU Migración, creando la mayor crisis migratoria en la historia de América Latina y una de las más grandes del mundo.

Pero en México, la reacción a la operación militar estadounidense en Venezuela eclipsó en gran medida la alegría de celebrar para los ciudadanos de dicho país.

Tras la captura del Presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, las convocatorias a manifestaciones se extendieron rápidamente por Ciudad de México.

José Parra anotó que las protestas le parecieron lamentables. Sin embargo, los reclamos frente a la Embajada de Estados Unidos fueron impulsados principalmente por activistas mexicanos y grupos políticos afiliados a Morena, y no por migrantes venezolanos.

“Muestran un gran desconocimiento de lo que realmente ocurre en nuestro país. La gente sólo lo ve desde una perspectiva ideológica; la izquierda solo defiende a 'lo suyo'”, añadió el ingeniero automotriz.

Los manifestantes condenaron lo que describieron como una intervención militar estadounidense en Venezuela, enmarcándola como parte de una larga historia de interferencia extranjera en América Latina.

Algunos venezolanos se mostraron molestos por las opiniones de mexicanos sobre la captura de Maduro. "Aquí no hay ninguna violación de derechos humanos; llevamos años pidiendo que se respeten nuestros derechos", declaró Parra.

Las manifestaciones también se centraron en temas más amplios como la soberanía y el antiimperialismo. Los manifestantes pintaron consignas en la entrada de la embajada y corearon breves consignas, exigiendo la liberación de Maduro y rechazando la acción militar estadounidense en la región.

Stephania Corpi / TPR Manifestantes en la Ciudad de México tras los ataques estadounidenses en Venezuela. Enero de 2026.





Al mismo tiempo, una reacción muy distinta se estaba gestando en las cercanías. Algunos venezolanos en México celebraron abiertamente la intervención, acogiendo con satisfacción lo que consideraron un golpe decisivo contra el gobierno de Maduro. Estas opiniones opuestas chocaron rápidamente.

Un venezolano intentó explicar su oposición a las acciones de los manifestantes contra la embajada y comenzó a cuestionar el uso de banderas venezolanas. En un tenso intercambio, se enfrentó a manifestantes mexicanos con gorras venezolanas, gritando: "¡Aquí nadie es venezolano, váyanse a casa!". El enfrentamiento subrayó la profundidad del desacuerdo, no sólo entre nacionalidades, sino también sobre cómo debería producirse el cambio político en Venezuela. Los enfrentamientos verbales entre venezolanos que apoyaban la acción estadounidense y manifestantes mexicanos derivaron en enfrentamientos físicos, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a intervenir y separar a los grupos.

Tras salir de la Embajada de Estados Unidos, la protesta se trasladó a la Embajada de Venezuela, donde una venezolana también reaccionó a los cánticos explicando lo que había sufrido bajo el régimen de Maduro. "Hace dos años, tuve que irme porque estaba en una lista que me convertía en blanco de ataques. Ahora soy una exiliada política", compartió.

Muchos venezolanos, como Parra, se mantienen cautelosos, pese a la alegría de ver a Maduro fuera del poder: “Seguimos atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días para terminar de desmontar la estructura criminal que existe”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

