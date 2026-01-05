Voces desde dentro de Venezuela tras el ataque estadounidense

Lee esta historia en inglés.

Elio Mendoza se despertó en su casa cerca de Caracas el sábado por la mañana por el sonido de aviones y explosiones.

Mendoza dijo que se imaginó que lo que estaba sucediendo en las noticias lo había despertado. "Y entonces", recordó, "cuando encendí la televisión, se confirmó".

Estados Unidos había lanzado un ataque militar contra Venezuela. El presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y llevados a Estados Unidos.

Mendoza da clases de español en línea y vive en las afueras de la capital de Venezuela.

Expresó que horas después, las calles de su barrio estaban desiertas y tensas.

"Y bueno, igual que hoy, no hay nadie. Está todo cerrado. No hay nadie", describió.

Mendoza afirmó que la gente se mantiene informada y se entera de lo que sucede viendo las noticias en YouTube. Añadió que también se informan en internet.

Incluso pudieron ver al presidente Trump pronunciar un discurso después del ataque.

Mendoza escuchó a Trump decir que habrá un gobierno dirigido por Estados Unidos mientras la situación se estabiliza. Y que se convocarán elecciones otra vez. Pero Mendoza advirtió que no son necesarias nuevas votaciones.

Expuso que los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ya fueron elegidos.

En un pequeño pueblo a ocho horas de Caracas, Marian García dice que no ha podido dormir desde el ataque.

"No he dormido nada", narró en español.

Ella estaba en una fiesta callejera cuando de repente la música se apagó y se les dijo a todos que se fueran a casa.

Explicó que ella y sus amigos no llevan sus teléfonos celulares cuando salen de noche porque tienen miedo de ser asaltados.

"Todos estaban confundidos", detalló. "Cuando llegué a casa, mi madre me mostró (en su celular) lo que estaba pasando".

García agregó que su familia en Caracas le ha dicho que están a salvo. Pero uno de sus vecinos, miembro del ejército venezolano, fue asesinado.

"Hay fotos de él", planteó. "No sabemos cómo murió, pero sabemos que murió en esa situación", añadió, refiriéndose al ataque.

García destacó que la vida en Venezuela ha sido difícil durante años. La comida es cara, cuando se consigue. No hay atención médica disponible. La pobreza está muy extendida.

"No voy a perdonar a este gobierno. Ha causado tanto daño a familias y jóvenes".

García considera que si el presidente Trump busca acceso al petróleo del país, cree que eso podría ser beneficioso.

"Creo que puede ser beneficioso para ambos países", enfatizó. "Tanto para Estados Unidos como para Venezuela".

Metsly Rodríguez ya había perdido la esperanza en Venezuela. Tiene doble nacionalidad y hace seis meses se mudó a Bogotá, Colombia. El sábado por la mañana, le sorprendió el ataque estadounidense, pero comprendió por qué.

"Es porque en Venezuela vivimos en una dictadura", reflexiona.

Pero ahora las cosas van a cambiar.

"Es un gran cambio", subrayó. "Me llena de felicidad después de tantos años de represión, 25 años. Pero sigo preocupada, porque simplemente no sabemos qué puede pasar después".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

