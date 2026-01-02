8 estructuras dañadas y 2 personas heridas por fuegos artificiales en las afueras de San Antonio

Lee esta historia en inglés.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Bexar informó que ocho estructuras resultaron dañadas y dos personas resultaron heridas por fuegos artificiales durante la semana de Año Nuevo en áreas no incorporadas del condado.

Desde el 28 de diciembre de 2025 hasta las primeras horas del 1 de enero de 2026, hubo un total de 42 incidentes relacionados con fuegos artificiales en el condado no incorporado de Bexar, dijeron los funcionarios del condado.

Los daños materiales causados por esos ocho incendios estructurales ascendieron a casi medio millón de dólares. Los dos heridos estuvieron involucrados en incidentes separados en el condado de East Bexar. Ambos recibieron tratamiento y fueron dados de alta del hospital.

El jefe de bomberos del condado de Bexar, Chris López, dijo que ambas víctimas recibieron golpes en la cabeza mientras estaban cerca de fuegos artificiales que disparan proyectiles en sucesión.

"Eran jóvenes que encendían fuegos artificiales como si fueran de pastel y mortero", dijo.

El Centro de Comunicaciones de Seguridad Pública del Condado estuvo muy ocupado durante este período. El condado informa que respondió a 2062 llamadas al 911 y a otras 3441 llamadas de la línea no urgente. Estas llamadas resultaron en 113 incidentes y disturbios documentados relacionados con fuegos artificiales, según un comunicado de prensa del condado.

El resumen completo de los fuegos artificiales de las vacaciones de la oficina del jefe de bomberos:

Un total de 42 incendios estuvieron relacionados con fuegos artificiales

13 fueron incendios relacionados con pasto y maleza

8 incendios estructurales

2 lesiones traumáticas

9 incendios de contenedores de basura

3 incendios de vehículos



El jefe de bomberos indicó que las llamadas de Año Nuevo aumentaron un 31% este año, en comparación con el año pasado. Las condiciones secas y ventosas avivaron aún más las llamas.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

