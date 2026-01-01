Confirman que cuerpo encontrado durante búsqueda es el de Camila Mendoza Olmos

Lee esta historia en inglés.

Durante la búsqueda de Camila Mendoza Olmos, de 19 años, el martes, las autoridades descubrieron un cuerpo que creyeron que era el de la mujer desaparecida.

El miércoles por la tarde, la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar emitió un comunicado y confirmó que los restos eran los de Mendoza Olmos.

El comunicado indicó que la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar "identificó a la fallecida encontrada ayer durante una búsqueda en campo abierto en la cuadra 10000 de FM 1560 como Camila Mendoza Olmos, de 19 años" y "determinó que la causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza y dictaminó que la causa de la muerte fue un suicidio".

Mendoza Olmos fue visto por última vez en la mañana de Nochebuena, lo que provocó una extensa búsqueda en el noroeste del condado de Bexar.

El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, dijo que los agentes encontraron el cuerpo alrededor de las 4 p.m. del martes en una zona boscosa a unos cientos de metros de la casa de Mendoza Olmos, donde fue vista por última vez el miércoles.

En ese momento, Salazar había dicho que no se sospechaba de ningún delito y que la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar tomaría los siguientes pasos para confirmar la identidad del cuerpo y determinar la causa de la muerte.

En los días transcurridos desde la desaparición de Mendoza Olmos, los investigadores dijeron que la evidencia sugería que ella podría haber estado experimentando una crisis de salud mental antes de desaparecer.

“Durante la investigación, obtuvimos información que indicaba que Camila podría haber tenido ideas suicidas”, dijo Salazar. “Parece ser una joven que está pasando por un momento muy difícil en su vida”.

Salazar también dijo que se encontró un arma de fuego cerca del cuerpo y que coincidía con la descripción de un arma reportada como desaparecida de la casa de Mendoza Olmos.

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional también ayudaron a la oficina del Sheriff del Condado de Bexar en la investigación.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

