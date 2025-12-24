La policía de San Antonio emite advertencias sobre piratas de porche y 'juggers'

Lee esta historia en inglés.

El Departamento de Policía de San Antonio advierte que hay varias formas en las que los compradores locales pueden protegerse de dos tendencias delictivas en esta temporada: la piratería en los porches y los "juggers", como se les llama a quienes roban a personas después de retirar dinero de cajeros automáticos.

Todos los días se pueden ver camiones de reparto recorriendo las calles del vecindario, a veces de más de una empresa de reparto a la vez, dejando los regalos en los porches antes de Navidad.

Los delincuentes también están haciendo sus rondas, buscando paquetes que permanecen demasiado tiempo en los porches y tratan de llevárselos.

La oficial Lizzandra Trevino, portavoz del SAPD, dijo que los robos en porches deben denunciarse para ayudar a la policía a localizar a los responsables, y cuanto más rápido, mejor.

"Usted puede llamar al 911. Seguiría considerándose una emergencia", expuso. "Está presentando una denuncia de robo. Si lo ve en persona, llámenos al 911. Si considera innecesario llamar de inmediato, puede llamar a nuestra línea de no emergencias".

El número de la línea que no es de emergencia del SAPD es 210-207-7273.

Trevino explicó que es mejor hacer arreglos para que un miembro de la familia esté en casa cuando se anticipa una entrega o que un amigo o vecino de confianza esté atento a los paquetes esperados.

Los centros comerciales y comercios también son imanes para los ladrones que saben que los compradores están distraídos con largas listas de compras y otros compromisos navideños.

Treviño afirmó que el "jugging" es otra tendencia delictiva navideña que los habitantes de San Antonio deben tener en cuenta. Los ladrones merodean centros comerciales buscando a cualquiera que parezca estar gastando mucho dinero o haciendo grandes retiros de cajeros automáticos.

Se sabe que los "juggers" no solo atacan en el lugar si alguien está solo, sino que también siguen a las víctimas a otro lugar, incluso a sus casas, para exigir dinero en efectivo.

Trevino señaló que los compradores deben estar atentos a su entorno en todo momento.

"Si vas a sacar dinero en efectivo, no lo dejes en cualquier parte", recomendó. "Si es una suma grande, intenta llevártela a casa donde puedas guardarla de forma segura, en lugar de... hacer el resto de tus mandados, o también puedes llevar contigo a alguien de confianza que pueda estar pendiente".

Treviño indicó que, para cuidar la seguridad en los principales centros comerciales, los agentes mantienen una fuerte presencia en unidades de patrullaje señalizadas. También que los compradores deben reportar a la policía a cualquier persona que merodee o camine por los estacionamientos de tiendas durante períodos prolongados.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

