'Operación Adiós Irlandés': ICE detendrá a los migrantes que salen voluntariamente de los Estados Unidos como parte de la campaña de deportación de Trump

Según un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE son sus siglas en inglés), la administración Trump planea enviar agentes de inmigración a la frontera entre Estados Unidos y México para arrestar a indocumentados que intentan regresar a casa voluntariamente durante las vacaciones.

ICE y CBP realizarían operaciones específicas en los puertos fronterizos del sur, incluidos autobuses comerciales, para detener a las personas que se autodeportan y someterlas a procedimientos formales de deportación.

La detención de migrantes que salen voluntariamente puede tener como objetivo imponer sanciones de reingreso a largo plazo, ya que la expulsión formal puede impedir que las personas regresen durante años o de forma permanente.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la estrategia de inmigración de línea dura del gobierno federal en la audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes del jueves pasado, diciendo que el aumento de las salidas voluntarias muestra que el enfoque está funcionando.

Sin embargo, la “Operación Adiós Irlandés” (Operation Irish Goodbye) puede estar cumpliendo un propósito diferente: inflar las estadísticas de deportación mientras la administración presiona para mostrar avances hacia el objetivo de Trump de lograr un número récord de deportaciones, a pesar de que sus 600,000 deportaciones proyectadas siguen estando por debajo de las 685,000 de Biden en 2024.

Noem parece contar con el apoyo del representante texano Tony Gonzales (Republicano por Texas), cuyo distrito 23 tiene la frontera más larga con México. En la audiencia, dijo: "Por favor, regresen a sus agencias y agradezcan a los hombres y mujeres que ayudan a mantener este país seguro".

El DHS también ha lanzado una nueva base de datos de búsqueda, "Lo peor de lo peor", que afirma que el 70% de los arrestos del ICE involucran a delincuentes, a pesar de que los datos muestran que la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes penales.

Nuevos datos del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley demuestran que el ICE arrestó a casi 75,000 personas sin antecedentes penales durante el gobierno de Trump, lo que contradice la narrativa de la administración sobre las prioridades de aplicación de la ley. Los datos no incluyen los arrestos realizados por la Patrulla Fronteriza, que ha lanzado operativos migratorios agresivos en muchas ciudades como Los Ángeles o Chicago.

De cara al futuro, la administración planea lanzar el programa de visas “Gold Card” con un costo de un millón de dólares el 18 de diciembre, prometiendo la residencia en los Estados Unidos en “tiempo récord”, según su sitio web oficial: trumpcard.gov

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

