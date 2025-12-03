CPS Energy advierte sobre estafadores de recibos y ofrece asistencia con los cobros

Lee esta historia en inglés.

Después de una primavera y un verano largos y calurosos, algunos clientes de CPS Energy pueden haber acumulado un consumo elevado de electricidad.

CPS Energy advierte a sus clientes sobre estafadores telefónicos que se hacen pasar por cobradores y se aprovechan de su situación.

DeAnna Hardwick, directora de estrategia de clientes de CPS Energy, dijo que no emplean ese tipo de tácticas en recibos vencidos.

"CPS Energy nunca le llamará exigiéndole un pago inmediato ni amenazándole con la desconexión", explicó. Si usted recibe una llamada así, se recomienda colgar el teléfono y visitar el sitio web de CPS Energy para informarse sobre cómo evitar las tácticas nefastas de los estafadores.

También señaló que CPS Energy no desconecta el servicio de los clientes durante condiciones invernales extremas.

"Lo que eso significa es que si la temperatura es de 32 grados o menos durante un día completo y el pronóstico se mantiene allí, su servicio no será desconectado por falta de pago", afirmó Hardwick.

Hardwick agregó que los clientes que están atrasados en sus facturas pueden comunicarse con ellos para obtener ayuda con el pago de sus facturas al 210-353-2222 o en línea en cpsenergy.com.

Los residentes de San Antonio también pueden convertirse en un Ángel Energético de CPS y donar para cubrir el pago de alguien más, incluso de un conocido. Obtenga más información sobre este programa en su sitio web.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

