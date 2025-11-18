Hay buenas probabilidades de lluvias intensas en San Antonio esta semana.

Lee esta historia en inglés.

Se espera que un sistema de tormentas del Pacífico atraviese el calor del sur de Texas el miércoles, lo que podría provocar fuertes aguaceros y un descenso de las temperaturas hasta niveles más cercanos a los propios para esta época del año.

El patrón meteorológico cambiará el miércoles. Si bien el día comenzará cálido y húmedo con llovizna, se espera que la lluvia comience a caer con gotas más grandes para la noche del miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que más de la mitad del área podría recibir lluvias el miércoles por la noche, y que casi toda el área debería recibir algunas precipitaciones para el jueves o el jueves por la noche.

Las lluvias disminuirán después del jueves por la noche, pero se intensificarán nuevamente el sábado y el domingo. Habrá que esperar un poco más hacia el fin de semana para tener un pronóstico más preciso.

Persisten las condiciones de sequía en Bexar y condados aledaños, por lo que cualquier lluvia es bienvenida. Entre el 1 de enero y este lunes, han caído alrededor de 66 centímetros de lluvia en el Aeropuerto Internacional de San Antonio. Por lo tanto, la ciudad registra unos 7.6 centímetros menos del promedio de precipitaciones anuales.

Las temperaturas máximas durante gran parte de esta semana laboral rondarán los 80 grados Fahrenheit, pero descenderán hasta los 70 grados Fahrenheit el sábado y el domingo. Las mínimas matutinas bajarán de los 70 grados Fahrenheit durante la semana a los 60 grados o 50 grados Fahrenheit este fin de semana.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

