Los veteranos que trabajan para la ciudad de San Antonio fueron homenajeados el miércoles

Lee esta historia en inglés.

La ciudad de San Antonio rindió homenaje el miércoles a los veteranos militares empleados por la ciudad, con motivo del Día de los Veteranos.

Se celebró una ceremonia en la escalinata del ayuntamiento. El Día de los Veteranos es el martes 11 de noviembre.

La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones —veterana de la Fuerza Aérea y ex subsecretaria de la Fuerza Aérea— celebró la labor de los veteranos en beneficio de la ciudad.

Casi 2,000 de los 12,000 empleados de la ciudad prestaron servicio militar.

Dijo que se debería celebrar la diversidad de los veteranos.

"En este momento, cuando lamentablemente tenemos líderes federales y estatales que no quieren que la gente conozca su historia o que hablemos de las ricas contribuciones culturales de ciertos grupos, eso no nos beneficia. Eso no nos beneficia."

El alcalde Jones se refiere, en parte, a las órdenes de la administración Trump de eliminar programas relacionados con la diversidad y la inclusión.

El general de división retirado de la Infantería de Marina, Juan Ayala, se encuentra entre los veteranos que trabajan para la ciudad. Es el director del Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos de la ciudad, que apoya a los veteranos locales y las misiones de las instalaciones militares locales.

Jones, el único veterano en el consejo municipal, dijo que la ciudad trabaja para apoyar a las entidades que apoyan a los veteranos.

Según la ciudad, en San Antonio hay más de 300,000 veteranos y militares retirados.

Jones también dijo que la ciudad de Álamo tiene el número de mujeres veteranas de más rápido crecimiento.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

