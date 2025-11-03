San Antonio experimentará una tendencia al calentamiento durante la próxima semana laboral.
Se prevé que las temperaturas se mantengan en la normalidad para la temporada al menos hasta mediados de semana, pero volverá un clima más cálido.
Un par de frentes fríos trajeron un clima templado a San Antonio para el fin de semana de Halloween, pero se espera un ambiente más cálido a principios de noviembre.
El Servicio Meteorológico Nacional informa que un cambio en el patrón climático esta semana hará que los vientos fríos del norte sean reemplazados por vientos más cálidos del sur.
Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 80 grados Fahrenheit durante gran parte de la próxima semana laboral. Las mínimas rondarán los 60 grados Fahrenheit.
Se esperan temperaturas cercanas a los 80 grados Fahrenheit para el fin de semana.
Durante todo el mes de octubre, el Aeropuerto Internacional de San Antonio registró apenas una pulgada de lluvia.
El aeropuerto ha sumado aproximadamente 26 pulgadas de lluvia en todo el año, lo que supone más de dos pulgadas menos de lo que debería registrar para esta época del año.
Y noviembre no se caracteriza por ser uno de los meses más lluviosos de San Antonio. Normalmente, en el mes de Acción de Gracias caen poco más de dos pulgadas de precipitación.
También esta temporada es conocida por no ser tan fría en San Antonio, en Carolina del Norte.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.