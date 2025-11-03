Estados Unidos sopesa la deportación de un activista nicaragüense a Honduras.

Lee esta historia en inglés.

Las autoridades de inmigración estadounidenses están considerando deportar a la activista nicaragüense Yadira Córdoba a Honduras en lugar de a su país de origen, una medida que, según advierten sus abogados y grupos de derechos humanos, podría poner en peligro su vida.

Córdoba, una de las “Madres de Abril” de Nicaragua, se convirtió en figura pública tras el asesinato de su hijo Orlando, de 15 años, durante las protestas antigubernamentales de 2018 en Managua. Sus exigencias de justicia la enfrentaron al régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, obligándola a huir primero a Costa Rica y posteriormente a Estados Unidos en 2022.

Hoy en día se encuentra detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE son sus siglas en inglés) desde el 20 de agosto, cuando agentes la arrestaron durante un control rutinario en el tribunal federal de inmigración de San Antonio. Su audiencia final de asilo comenzó el 31 de octubre. Su abogado, Arno Lemus, afirmó que la decisión del ICE de deportarla a Honduras refleja un intento de eludir sus bien fundamentadas solicitudes de asilo relacionadas con Nicaragua y Costa Rica.

El plan de deportación ha alarmado a exiliados nicaragüenses, quienes denuncian ataques contra disidentes en toda Centroamérica. Ronald Córdoba, hijo de Córdoba, de 34 años de edad y residente en Austin, declaró a medios locales que teme que su madre “no sobreviva si es enviada a Honduras”.

Pablo Cuevas, director de Defensores de los Derechos Humanos de Nicaragua, declaró a TPR que el juez a cargo del caso de Yadira le solicitó que presentara pruebas de que estaría en peligro si es enviada a Honduras en su próxima cita en el tribunal federal de inmigración de San Antonio el 6 de noviembre.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.

